Per comprendere davvero la stagione del centrosinistra occorre tornare all’inizio degli anni Sessanta, quando un insieme di eventi internazionali e nazionali fece maturare un clima nuovo, destinato a cambiare profondamente la vita politica italiana. Per la prima volta, dopo la lunga stagione del centrismo e della guerra fredda più rigida, sembrò possibile coniugare sviluppo economico, democrazia politica e giustizia sociale. L’insediamento alla Casa Bianca di John Fitzgerald Kennedy, con il programma della Nuova Frontiera, l’elezione di Papa Giovanni XXIII e la pubblicazione dell’enciclica Mater et Magistra, insieme al processo di destalinizzazione avviato da Nikita Krusciov dopo il XX Congresso del PCUS del 1956 e rilanciato al XXII Congresso del 1961, contribuirono a creare un nuovo orizzonte politico e culturale. Anche in Italia il confronto ideologico divenne meno rigido e prese corpo l’idea che fosse possibile superare le contrapposizioni del dopoguerra.

Fu in questo contesto che maturò il dialogo fra cattolici democratici e socialisti, destinato a sfociare nella stagione del centrosinistra. Non si trattò soltanto di una diversa formula di governo, ma di un vero cambio di paradigma. Per molti osservatori rappresentò una sorta di New Deal italiano, cioè il tentativo di utilizzare lo Stato democratico come strumento di modernizzazione economica e di promozione della giustizia sociale. L’Italia viveva allora gli anni del miracolo economico. L’industrializzazione procedeva a ritmi senza precedenti, milioni di persone lasciavano le campagne per trasferirsi nelle città industriali del Nord, mentre si consolidava una nuova classe media e cresceva il peso del lavoro dipendente. Una società così profondamente trasformata non poteva più essere governata con gli strumenti politici del vecchio centrismo. Iniziò così una stagione nella quale il riformismo sembrò poter diventare la cultura di governo della Repubblica.

Il dibattito investì l’intero sistema politico e culturale: dall’economia al welfare, dalle istituzioni all’organizzazione dello Stato, fino al ruolo dei partiti e del sindacato. L’obiettivo era costruire uno Stato più moderno, capace di accompagnare lo sviluppo economico con una più equa distribuzione delle opportunità. La costruzione di una democrazia compiuta richiedeva istituzioni efficienti e rappresentative, una pubblica amministrazione rinnovata, una giustizia più moderna e una programmazione economica capace di orientare la crescita. Non era una prospettiva rivoluzionaria, ma un progetto riformatore di grande respiro, fondato sull’idea che il progresso economico dovesse procedere insieme all’allargamento della democrazia. Questa stagione segnò anche una profonda trasformazione culturale della sinistra italiana.

Dopo il 1956, il Rapporto Krusciov e soprattutto la repressione sovietica della rivolta ungherese provocarono una crisi irreversibile del dogmatismo comunista. Si aprì una fase di intensa riflessione critica che coinvolse intellettuali, economisti e dirigenti politici. Nacque così un vivace movimento revisionista che trovò espressione in numerose riviste. Accanto alla storica Critica Sociale, erede della tradizione turatiana, si affermarono Passato e Presente, con i contributi di Antonio Giolitti, Armando e Roberto Guiducci, Tempi Moderni di Fabrizio Onofri, Il Ponte, Discussioni, Ragionamenti e Opinioni. Fu una stagione di straordinaria fertilità culturale, nella quale il socialismo italiano cercò di emanciparsi sia dal massimalismo sia dall’ortodossia sovietica. Antonio Giolitti, in particolare, elaborò una delle riflessioni più innovative del riformismo italiano.

In Riforme e rivoluzione sostenne che le riforme di struttura rappresentavano il modo concreto per modificare i rapporti economici e sociali, mentre in Un socialismo possibile invocò una revisione profonda della cultura socialista, delle sue strategie e della sua organizzazione. Fu proprio in questo clima che maturò il pensiero di Riccardo Lombardi. Per lui le riforme di struttura non erano semplici interventi amministrativi o correttivi, ma strumenti capaci di modificare gli equilibri economici e sociali del Paese. Lo Stato doveva diventare il motore dello sviluppo, senza comprimere la democrazia, ma rafforzandola attraverso una programmazione economica moderna e una più ampia partecipazione dei lavoratori alla vita nazionale. Il centrosinistra nacque dunque da questo intreccio tra cultura, economia e politica. Prima ancora che un’alleanza parlamentare, fu il tentativo di dare una risposta riformista alle grandi trasformazioni dell’Italia del dopoguerra.

I prodromi del centrosinistra vanno ricercati nella crisi del vecchio centrismo e nella sconfitta della cosiddetta “legge truffa” del 1953. Quel risultato segnò l’esaurimento di una fase politica e aprì, lentamente, una riflessione dentro la Democrazia cristiana e nel Partito socialista sulla necessità di una nuova stagione di governo.

Nello stesso anno, al XXXI Congresso del PSI di Torino, Rodolfo Morandi affrontò, con una prospettiva del tutto innovativa, il tema dei rapporti tra i socialisti, la Democrazia cristiana e il mondo cattolico. Era un’impostazione destinata a maturare negli anni successivi, grazie anche all’azione di Pietro Nenni e al progressivo distacco del PSI dall’orbita sovietica. La nascita del centrosinistra, tuttavia, fu lunga e tormentata. Le resistenze erano numerose. Una parte della stessa Democrazia cristiana guardava con sospetto all’ingresso dei socialisti nell’area di governo; altrettanto ostili erano i grandi gruppi economici, che temevano una politica di programmazione capace di limitare l’autonomia del mercato.

Sullo sfondo pesavano inoltre gli equilibri della Guerra fredda: l’Italia apparteneva al blocco occidentale e ogni mutamento politico veniva osservato con estrema attenzione dagli Stati Uniti e dagli alleati della NATO. Prima del centrosinistra organico vi fu il governo delle “convergenze parallele”, presieduto da Amintore Fanfani e sostenuto dalla Democrazia cristiana, dal PSDI e dal PRI, con l’appoggio esterno del PSI. Quel governo, nato nel febbraio 1962 dopo il Congresso di Napoli della DC, rappresentò il vero laboratorio del nuovo corso. In quella breve ma intensa esperienza furono approvate riforme destinate a lasciare un segno profondo nella storia della Repubblica. La scuola media unica aprì concretamente l’accesso all’istruzione per milioni di giovani italiani; la nazionalizzazione dell’energia elettrica portò alla nascita dell’ENEL, uno dei pilastri dello sviluppo industriale; prese forma una moderna politica di programmazione economica con l’istituzione del CIPE e si avviarono importanti interventi nel campo urbanistico e delle Partecipazioni statali.

Erano riforme che modificavano il ruolo dello Stato nell’economia e nella società. Non si trattava di un semplice aumento della spesa pubblica, ma del tentativo di orientare lo sviluppo, correggere gli squilibri territoriali e accompagnare il miracolo economico con una più avanzata giustizia sociale. Riccardo Lombardi fu tra i principali ispiratori di quella stagione. La sua teoria delle riforme di struttura puntava a incidere sui rapporti di potere dell’economia italiana attraverso una programmazione democratica e un forte settore pubblico. L’obiettivo non era sostituire il mercato con lo Stato, bensì utilizzare lo Stato per indirizzare lo sviluppo nell’interesse generale. Proprio questa impostazione suscitò le maggiori resistenze. La Confindustria accolse formalmente con prudenza favorevole il nuovo quadro politico, ma nutriva profonde preoccupazioni. La nazionalizzazione dell’energia elettrica veniva interpretata come il possibile preludio ad altre estensioni della presenza pubblica nell’economia. Anche la nuova disciplina fiscale sui redditi di capitale, il progetto di riforma urbanistica di Fiorentino Sullo e la programmazione economica alimentarono il timore di una crescente limitazione dell’autonomia dell’impresa privata. Non tardò la reazione del mondo economico.

L’aumento dei prezzi, le tensioni inflazionistiche, il rallentamento della crescita e il riemergere di forti conflitti sociali contribuirono a indebolire il consenso verso il progetto riformatore. Contemporaneamente, anche sul piano politico, il centrosinistra si trovò stretto fra l’opposizione del Partito liberale, le diffidenze di una parte della Democrazia cristiana e la dura critica del Partito comunista, che considerava quella formula una scelta subalterna alla DC. Eppure, nonostante i suoi limiti e le sue contraddizioni, il centrosinistra rappresentò il più ambizioso tentativo di modernizzazione dell’Italia repubblicana.

Per la prima volta le grandi culture popolari — quella cattolica democratica e quella socialista — provarono a governare insieme i profondi cambiamenti della società italiana, trasformando il riformismo in una concreta esperienza di governo. Fu una stagione ricca di speranze, ma anche di ostacoli, destinata ben presto a confrontarsi con equilibri politici assai più complessi di quanto apparisse all’inizio. Sarebbe stata proprio la difficoltà di tradurre le riforme di struttura in decisioni di governo a segnare l’inizio del declino del progetto.

© Riproduzione riservata

Biagio Marzo