Alessandro Barbano non sarà più il direttore del quotidiano “Il Messaggero“, come riporta l’AdnKronos. Il giornalista era alla guida del quotidiano romano di via del Tritone da solo un mese. Una decisione inaspettata e a sorpresa, saputa solo oggi dalla redazione. Barbano era arrivato al Messaggero dopo una parentesi da direttore a il Riformista ed era subentrato a Massimo Martinelli, andato in pensione.

Cambia direttore de il Messaggero, via Barbano, arriva Boffo

Al posto di Barbano come nuovo direttore de il Messaggero arriva Guido Boffo, già vicedirettore. In una nota, il gruppo Caltagirone Editore ha confermato l’arrivo di Boffo, torinese, “dal 2016 è al Messaggero dove ha ricoperto il ruolo di capo redattore centrale prima e da ultimo quello di vice direttore. Barbara Jerkov, già a capo della redazione politica del giornale e attuale caporedattore, assumerà il ruolo di vice direttore e Massimo Martinelli ritornerà come direttore editoriale. Termina oggi la direzione di Alessandro Barbano”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani