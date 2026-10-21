Da dieci anni a questa parte, ovvero dall’inizio dell’era di Donald Trump, la politica americana ha, dati alla mano, perso una componente che aveva contraddistinto la storia a stelle e strisce: la “bipartisanship”. Con questo termine si intende la capacità di un politico di saper lavorare anche con lo schieramento opposto, al fine di poter trovare soluzioni di compromesso su problemi comuni. Il trumpismo ha reso questo termine un vero e proprio spauracchio, portando all’abuso del termine RINO (Republican In Name Only) per definire i membri di partito non schiacciati a destra e, specularmente, della dicitura di “Corporate Democrat” per definire tutti quei democratici orientati più al centro che a sinistra.

Esistono ancora politici in grado di poter superare la propria appartenenza e di poter guardare agli elettori dell’altro partito non come nemici, ma come cittadini da servire. Parliamo di Rob Sand, il carismatico candidato governatore democratico nello Stato dell’Iowa, dove un democratico non vince un’elezione a governatore dal 2006, precisamente vent’anni fa. Perché Sand è un personaggio atipico? Lo spiega lui stesso quando parla del sistema dei partiti, descritti come dei “club privati” interessati più a “darsele tra di loro” che a risolvere i problemi dei cittadini. Anche dal punto di vista dell’immagine e dell’immaginario politico, Sand è atipico: il quarantaquattrenne si presenta sempre in camicia di flanella, mostra i suoi trofei di caccia, cita le scritture e in ognuno dei suoi incontri con gli elettori lascia un particolare spazio ad elettori dichiaratamente repubblicani, in nome di un’agenda definitiva “Truer Better” (letteralmente, più vero e migliore) proprio per enfatizzare la volontà di intercettare elettori indipendentemente dall’appartenenza politica.

Ed effettivamente, sembra che l’agenda risponda davvero alle esigenze dei cittadini dell’Iowa: secondo i vari portali che si occupano di simulazioni elettorali, Sand dovrebbe vincere con uno scarto compreso tra i 3 e gli 8 punti sul suo avversario repubblicano Zach Lahn, finito alla graticola per la notizia secondo la quale il candidato a governatore dell’Iowa non risiederebbe nemmeno nel suo Stato, muovendosi con un jet dalla sua residenza nel Kansas. (Donald Trump nel 2024 ha vinto lo Stato con 13 punti di scarto su Kamala Harris).

È recente, inoltre, la notizia delle cifre spaziali raccolte da Sand, che negli ultimi 3 mesi ha accumulato altri 16 milioni e mezzo di dollari, ottenuti tramite ottantottomila contribuzioni, di cui la maggior parte di piccolo importo, segnale della forte presenza sul territorio e di un supporto proveniente dalle fasce meno abbienti. I punti principali del programma politico di Sand riguardano argomenti caldi in uno Stato in cui quasi l’85% del suolo è occupato da campi agricoli, e spaziano dalla necessità di limitare gli scarichi nelle acque pubbliche da parte delle grandi società agricole, accusate di aver contribuito ad una crescita fuori dal comune dei casi di cancro nella popolazione rurale, all’espansione del programma Medicaid, all’aumento del salario minimo, alla creazione di un programma di dispersione dei dipendenti statali per allontanarli dalle grandi città in favore delle piccole comunità rurali. Dovesse vincere, Rob Sand avrà dimostrato che, nell’era della iperpolarizzazione, è ancora possibile dire cose che risultino sensate anche agli elettori del partito opposto parlando della vita di tutti i giorni, superando la distinzione in blocchi elettorali che sembra essere ormai il tratto comune della politica americana.

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Michele Luppi