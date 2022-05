E’ caduto dal tetto della sua autocisterna mentre probabilmente stava svuotando il carico del mezzo. Un camionista di 62 anni, residente a Napoli, è ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto lunedì 16 maggio in un’azienda chimica di Mezzana Bigli (Pavia), in Lomellina.

L’uomo ha perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza non elevata ma battendo la testa nell’impatto con il suolo. Soccorso dai colleghi e successivamente dagli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia dove gli è stato riscontrato un trauma cranico ed è stato ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dagli ispettori di Ats (Azienda tutela della salute) Pavia per ricostruire con esattezza la dinamica dell’infortunio. Ore di apprensione per i familiari che hanno appreso del drammatico incidente.

