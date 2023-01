Si intravede forse la prima flessione di Giorgia Meloni. Appare in leggero calo la popolarità della leader nel sondaggio EMG presentato nella puntata di ieri sera del talk-show Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3. L’indagine registra anche un calo di Fratelli d’Italia e un centrosinistra in sorprendente ripresa – la variazione è calcolata rispetto alla settimana scorsa, al 10 gennaio. Segnali contrastanti dall’indagine, rispetto ad altri sondaggi diffusi nei giorni scorsi.

La fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni appare in calo, di due punti percentuali: dal 47% al 45%. Forse conseguenza della questione caro carburanti – ancora troppo presto ovviamente per registrare eventuali effetti dall’arresto del latitante Matteo Messina Denaro. Stabile il leader del M5s Giuseppe Conte, al 36%. Scende anche il segretario della Lega Salvini, dal 35 al 33%. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è al 29%. Stabili i leader del Terzo Polo: Carlo Calenda di Azione al 25%, Matteo Renzi di Italia Viva al 19%. Il segretario dem Enrico Letta sale di un punto, 21%.

Per quanto riguarda l’orientamento di voto è in leggero calo dunque Fratelli d’Italia, che passa dal 28,6 al 28,2%. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,1%, è al 17,4%, saldo al secondo posto. Il centrosinistra comprensivo di Partito Democratico, Psi e Articolo 1 sale di 0,4% fino al 17,1%. È un calcolo differente dalle altri indagini in cui i dem, in attesa delle primarie del 26 febbraio in cui sarà eletta la nuova leadership, vengono presi da soli, spesso in un crollo fino al 14%.

Scende anche la Lega: al 9%. Stabile Forza Italia al 7%. Il Terzo Polo con Azione e Italia Viva sale fino all’8,4%. Sinistra Italiana ed Europa Verde fermo al 3,5%. Italexit con Paragone è al 2,5%. +Europa al 2,1%. Unione Popolare di De Magistris all’1,4%. Noi Moderati all’1,4%. Altri partiti al 2%.

