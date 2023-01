A minacciare la luna di miele di Giorgia Meloni e del suo governo con gli italiani ha fatto irruzione con l’anno nuovo il caro carburanti. Aumenti, indagini, fiamme gialle, accise sono ormai all’ordine del giorno. Ancora troppo presto però per intaccare la leadership incontrastata di Fratelli d’Italia nel panorama dei partiti politici italiani. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7.

Addirittura in crescita Fdi: dal 30,6% della rilevazione del 19 dicembre al 31,3 di ieri, 9 gennaio. Una crescita dello 0,7%. È questione di questi giorni, di queste ore d’altronde il caro carburanti: previsto un Consiglio dei ministri in questi giorni, il leader Lega Matteo Salvini ha parlato di “furbi”, la premier Meloni e il ministro dell’Economia Giorgetti incontreranno oggi il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. Saranno le prossime indagini a valutare eventuali contraccolpi negli orientamenti di voto.

Oltre a Fratelli d’Italia cresce anche il Movimento 5 Stelle, dello 0,3%, fino al 17,7%. Continua a sprofondare invece il Partito Democratico – sempre più vicino alle primarie che dovranno finalmente inaugurare una nuova stagione – che perde perfino lo 0,7% fino al 14%. Scende di mezzo punto anche la Lega, all’8,5%. Scendono anche Azione-Italia Viva, che cedono lo 0,3% e si attestano al 7,5%. Cresce sensibilmente Forza Italia (+0,8%), ora al 6,9%. Verdi e Sinistra al 3,7%, +Europa al 3%, Italexit stabile al 2,2%, Unione Popolare all’1,6% e Noi Moderati all’1,1%.

Il sondaggio è stato realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a. L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4448 non rispondenti) tra il 4 e 9 gennaio 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

