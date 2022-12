I problemi sulla legge di bilancio, il braccio di ferro con l’Europa sui migranti, gli annunci e le smentite: i primi problemi di governo per Giorgia Meloni non influenzano per ora le intenzioni di voto degli italiani.

A dirlo e metterlo in forma numerica è la Supermedia realizzata da Agi/YouTrend, che vede Fratelli d’Italia sfondare per la prima volta quota trenta per cento.

Quella pubblicato oggi è una media ponderata dei sondaggi realizzati dall’1 al 14 dicembre: quelli considerati sono EMG (data di pubblicazione: 5 e 14 dicembre), SWG (5 e 12 dicembre) e Tecnè (3 e 10 dicembre).

Come detto, il partito di Giorgia Meloni dopo un lungo ‘inseguimento’ a quota 30 lo raggiunge e supera questa soglia grazie ad una crescita di oltre mezzo punto nelle ultime due settimane.

Complessivamente il centrodestra resta ‘egemone’ e la luna di miele con l’elettorato italiano continua, salvo che per Forza Italia, che invece vede calare il proprio consenso di quasi mezzo punto.

Sul fronte opposto continua la difficoltà del Partito Democratico. Impegnato nella sua fase congressuale, che avrà il culmine con le primarie del 19 febbraio prossimo, i Dem fanno fatica a dettare la propria agenda e soffrono a livello elettorale. Da qui il calo di quasi mezzo punto, con la discesa a quota 16,2 per cento.

A trarre profitto da questa situazione sono i 5 Stelle di Giuseppe Conte, anche se in queste due settimane il loro consenso resta invariato. Numeri che fanno sì che i partiti di maggioranza aumentino il loro vantaggio sulle opposizioni, raggiungendo quota 46,6 per cento.

Supermedia partiti

FDI 30,1 (+0,5) M5S 17,3 (=) PD 16,2 (-0,4) Lega 8,6 (+0,2) Terzo Polo 7,6 (-0,1) Forza Italia 6,5 (-0,4) Verdi/Sinistra 3,6 (-0,1) +Europa 2,6 (+0,1) Italexit 2,2 (-0,1) Unione Popolare 1,7 (-0,1) Noi Moderati 1,4 (+0,3)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 46,6 (+0,6) Centrosinistra 22,4 (-0,4) M5S 17,3 (=) Terzo Polo 7,6 (-0,1) Italexit 2,2 (-0,1) Unione Popolare 1,7 (-0,1) Altri 2,2 (+0,1)

Redazione

Carmine Di Niro