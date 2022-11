Anche la Supermedia di YouTrend per Agi lo certifica: nelle intenzioni di voto degli italiani, sentiti dai principali sondaggisti, il Movimento 5 Stelle sorpassa il Partito Democratico.

Un risultato in un certo senso atteso, dopo il costante avvicinamento delle ultime settimane da parte di Giuseppe Conte e soci, che negli ultimi 14 giorni fa un balzo dello 0,8% e supera di slancio sia quota 17 per cento che il Partito Democratico.

I Dem arretrano invece di oltre mezzo punto, scendo proprio sotto tale soglia e perde il “primato” di prima forza di opposizione. Dall’altro lato della barricata c’è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni secondo la Supermedia, che considera come sondaggi per la ponderazione quelli realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 12 novembre), EMG (8 novembre), Noto (10 novembre), SWG (7 e 14 novembre) e Tecnè (5 e 12 novembre), cresce di un ulteriore 0,4% e si attesta al 29,1%. Il partito della presidente del Consiglio è sempre più vicino alla soglia del trenta per cento, che in realtà FdI per alcuni istituti avrebbe già raggiunto.

La luna di miele dunque continua, a scapito degli altri partiti anche dalla stessa coalizione di destra. La Lega è ferma all’8,4% registrato due settimane fa, neanche la linea dura sui migranti ha rivitalizzato i consensi di Matteo Salvini e soci, mentre Forza Italia scende sotto il sette per cento nelle intenzioni di voto, subendo la svolta securitaria e manettara del governo.

Chi arranca a ‘centro classifica’ è il Terzo Polo, l’alleanza in salsa riformista tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. La strategia di opposizioni più morbida nei confronti della Meloni, le difficoltà nel mostrare una linea ‘identitaria’ all’elettorato, sta costando al Terzo Polo un arretramento elettorale.

Alle spalle dei ‘grandi partiti’ non si registrano poi grossi movimenti nelle intenzioni di voti per l’alleanza Verdi-Sinistra (3,9%), +Europa (2,7%), ItalExit (2,1%), Unione Popolare (1,4%).

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni