Quel gratuitamente, ripetuto in campagna elettorale da Giuseppe Conte come un mantra, è stato quantificato. Il Superbonus al 110%, modificato dal decreto Aiuti quater, è costato 60 miliardi di euro. E lo abbiamo pagato noi. Una cifra spropositata anche perché, come ha spiegato ieri il ministro del Mef, Giancarlo Giorgetti, questi soldi, che hanno creato un buco di 38 miliardi, sono andati ai più ricchi, cioè l’1,5% della popolazione. Nel decreto Aiuti 4 la misura viene portata al 90% e viene ancorata al reddito.

L’Associazione dei costruttori edili ha protestato perché – dicono – cambiando le regole in 15 giorni (data entro cui si possono espletare le pratiche con il bonus al 110) andrebbero penalizzati proprio i condomini meno ricchi che ci hanno messo più tempo a raggiungere l’obiettivo. Una cosa è certa: quel meccanismo non ha funzionato, è stato un boomerang dal punto di vista economico favorendo chi ha di più. Con effetti politici anche importanti: una campagna elettorale di Conte fondata su due misure: da una parte il Superbonus, dall’altra il reddito di cittadinanza. Misure che in realtà parlano un linguaggio opposto: da una parte un regalo ai ricchi, dall’altra una misura di welfare che andrebbe non tagliata ma migliorata. Il contrasto tra queste due norme la dice lunga sulla confusione politica di Conte e dei 5 stelle che tutto sono fuorché il futuro della sinistra.

Angela Azzaro Vicedirettrice del Riformista, femminista, critica cinematografica

