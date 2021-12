Clamoroso pasticcio nei sorteggi di Champions League. “A causa di un problema tecnico con il software di un fornitore esterno che indica quali squadre non possono giocare tra di loro – ha ammesso l’UEFA – si è verificato un errore materiale”. Il sorteggio si è infatti svolto due volte. Quello delle 12 è stato dichiarato nullo per un errore ed è stato poi ripetuto qualche ora dopo.

Caos sorteggi

Rabbia e polemiche sono scoppiate dopo l’errore del software che ha reso nulli i primi abbinamenti degli ottavi. Pagano dazio i nerazzurri che avevano pescato l’Ajax: ora l’Inter deve affrontare gli inglesi del Liverpool. L’Inter giocherà la gara di andata mercoledì 16 febbraio 2022 alle 21.00 a San Siro. Il ritorno della sfida si disputerà l’8 marzo, sempre alle 21, a Liverpool.

L’Inter ha reagito con ironia all’esito del secondo sorteggio, che l’ha portata dall’affrontare l’Ajax alla sfida durissima contro il Liverpool. “In vendita una guida viaggi per Amsterdam, no perditempo”, il tweet del club nerazzurro.

La Juventus, invece, tira un sospiro di sollievo: i bianconeri negli ottavi di finale affronteranno gli spagnoli del Villarreal. I bianconeri erano stati inizialmente abbinati allo Sporting Lisbona. Due avversari comunque insidiosi, ma non impossibili anche per la Juve di Max Allegri. Con il Villarreal non ci sono precedenti: gli juventini scenderanno in campo in trasferta il 22 febbraio nella gara di andata; il ritorno è previsto all’Allianz Stadium il 16 marzo.

Nel primo sorteggio, il Villarreal è stato pescato con il Manchester United. Ma l’opzione non era prevista, dal momento che le due squadre si erano già sfidate nel girone F. A seguito dell’errore, infatti, è stato il club inglese con l’Atletico Madrid a chiedere alla Uefa di ripetere il sorteggio per gli ottavi.

Il Real Madrid, che aveva trovato il Benfica, è stato poi accoppiato con il Paris Saint-Germain di Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar. I parigini erano stati sorteggiati la prima volta contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Adesso i Red Devils dovranno affrontare la squadra di Diego Simeone.

Solo uno degli otto accoppiamenti è rimasto lo stesso in entrambi i processi: i campioni in carica del Chelsea contro i francesi del Lille. Il Bayern Monaco, evitato il ‘rognoso’ Atletico, affronterà il decisamente più morbido Salisburgo, al suo debutto nella seconda fase della Champions.

Allo Sporting Lisbona, primo avversario della Juve, è andata decisamente male visto che poi è stato abbinato al Manchester City di Pep Guardiola.

Infine l’unico sorteggio che ha fatto contente entrambe le squadre: il Benfica, evitato il Real Madrid, se la vedrà con l’Ajax che a sua volta ha ‘scansato’ la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il calendario e le regole

Calendario alla mano, le gare d’andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l’8/9/15/16 marzo e si disputeranno tutte alle 21.00. Il sorteggio di quarti di finale, semifinali e finale è previsto per venerdì 18 marzo. La finale è in programma il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo. Da ricordare che da quest’anno c’è una importante novità: la regola dei gol in trasferta è stata abolita, quindi le partite in parità dopo 180 minuti andranno ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Polemiche per l’errore

La seconda cerimonia del sorteggio si è aperta con le scuse del direttore del torneo Giorgio Marchetti, che ha spiegato come l’errore non fosse dipeso dall’Uefa. Inevitabili però le polemiche, con il Real Madrid che è arrivato anche a minacciare azioni legali. ‘E’ una vergUefa’. Così alcuni fonti istituzionali del Real Madrid hanno commentato il clamoroso replay integrale del sorteggio. A riferirlo è ‘As’, secondo cui la rabbia in casa Blancos “è monumentale”. “E’ stato sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire. Tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano il sorteggio, oltre che dell’intero mondo dello sport”, ha detto successivamente Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid.

Europa League

Non è andata bene alle tre italiane in corsa nel sorteggio dei play-off di Europa League. Il Napoli affronterà il Barcellona (andata al Camp Nou), la Lazio se la vedrà con il Porto (prima sfida in Portogallo), l’Atalanta sfiderà l’Olympiacos (andata a Bergamo). Gare di andata il 17 febbraio, ritorno il 24 dello stesso mese.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta