I costi del carburante, in Italia, non accennano a diminuire. Sulla base dei dati forniti dai gestori all’Osserva-prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è calcolato che il costo medio della benzina in modalità self-service è fisso a 2,005 euro al litro, mentre per il diesel self-service è di 1,943 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con servizio, si registra un prezzo medio della benzina di 2,142 euro al litro e del diesel di 2,081 euro al litro. Il Gpl fissa invece i propri valori tra 0,718 e 0,746 euro al litro, mentre per il metano la media si situa tra 1,395 e 1,477 euro al kg.

Sull’alto costo di benzina e diesel, che resta stabile dall’inizio dell’estate, continuano a pesare in maniera massiccia le accise. Così come evidenziato da un rapporto odierno dell’Unem, l’Unione energie per la mobilità, a fine agosto il peso del fisco sul prezzo del carburante in Italia è stato quasi tre punti sopra alla media UE. La componente fiscale infatti nel nostro Paese pesa sul prezzo finale per il 55,4%, al contrario la media europea è del 52,5%. L’Italia non è in testa alla speciale classifica, ma si attesta al terzo posto, dietro Finlandia (56,7%) e Olanda (55,6%). Fanalino di coda l’Ungheria dove le accise pesano “appena” per il 40,5%.

Nel frattempo il governo continua lo studio delle misure di sostegno. Per le fasce di reddito più basse, passi in avanti per il bonus benzina, quantificato in 80€, che sarà caricato sulla social card ‘Dedicata a te”, e assieme al piano Iva al 5% sul gas sarà una delle misure previste nella bozza di 12 articoli del decreto legge in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, che lunedì 25 ottobre dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri.

Redazionee

Luca Frasacco