Sulla strada A21 che collega Torino a Piacenza, il prezzo della benzina ha raggiunto quasi i 2,80 euro al litro nella modalità servito. Il dato è stato riportato da Assoutenti, che ha analizzato le informazioni più recenti fornite dai gestori e pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In diversi distributori autostradali, il prezzo della benzina verde si avvicinava ai 2,5 euro al litro. Sulla tratta, giovedì 24 agosto un litro di benzina costava 2,798 euro nella modalità servito (2,074 euro/litro nella modalità self-service), mentre il gasolio raggiungeva i 2,379 euro al litro.

Il costo medio della benzina: autostrade e regioni

Nella giornata di oggi stabilità nella media nazionale dei prezzi. Nel self-service lungo le autostrade, il costo della benzina è di 2,020 euro al litro, rispetto ai 2,015 euro al litro alla vigilia di Ferragosto. Per il gasolio self-service, il prezzo si è mantenuto a 1,935 euro al litro rispetto ai 1,933 euro al litro del giorno precedente.

Tra le regioni italiane, in termini di prezzo medio più alto per la benzina nel self-service, la Basilicata mantiene il primato con 1,972 euro al litro. Sul gasolio self-service, la Calabria e la Liguria condividono il prezzo medio più alto, a 1,874 euro al litro.

Un pieno costa 7 euro in più

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha evidenziato l’aumento significativo dei costi dei carburanti: il prezzo medio di un pieno di benzina è aumentato di circa 7 euro in soli tre mesi, mentre il gasolio è aumentato di addirittura 10 euro. L’associazione ha espresso l’auspicio che il governo prenda misure per affrontare questa situazione di emergenza carburanti.

