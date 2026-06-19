Il Governo allunga la possibilità di possedere la carta d’identità cartacea fino alla data della sua naturale scadenza, anche oltre il termine prestabilito del 3 agosto 2026. Non sarà dunque necessario prenotare la CIE entro il prossimo mese e mezzo.

Scadenza del 3 agosto annullata

La notizia ufficiale è arrivata tramite la pubblicazione di un comunicato stampa dopo che il Consiglio dei Ministri ha discusso l’efficacia del documento d’identità: “Per garantire l’efficacia del documento d’identità, si stabilisce che le carte d’identità cartacee che non sono ancora scadute possano mantenere la loro validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi“.

Il motivo della proroga

Nonostante siano stati aperti molti uffici anagrafe straordinariamente in molti comuni, i municipi non sono riusciti ad esaudire le richieste di sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica per tutti i cittadini. Il tutto è stato amplificato dal fatto che la campagna di comunicazione pubblica è partita molto tardi, motivo per cui è nata la decisione della proroga con decreto legge. Nel decreto è previsto che i comuni avranno la possibilità di rilasciare un documento di identificazione provvisorio in caso di difficoltà di rilascio della CIE.

L’uso della carta d’identità cartacea

Il testo del decreto andrà poi a chiarire con maggior attenzione come e dove potrà essere usata la carta d’identità cartacea che, di sicuro, sarà valida in Italia. Per espatriare, come stabilito dall‘Unione Europea con il Regolamento europeo 2019/1157, che prevede standard di sicurezza uniformi e altamente tecnologici per le carte d’identità dei cittadini europei e i titoli di soggiorno, sarà invece necessario possedere la CIE, ciò per garantire la sicurezza ed evitare il rischio di contraffazione.

Le parole di Simone Billi

Del tema ne ha parlato anche il deputato della Lega e presidente del Comitato per gli italiani nel mondo, Simone Billi: “E’ importante chiarire che l’eventuale estensione prevista dal Governo riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Non riguarda invece l’espatrio“.

Perché serve la CIE

La carta d’identità elettronica, a differenza di quella cartacea, possiede una zona di lettura ottica, la MRZ (Machine Readable Zone), un’area del documento che contiene informazioni sull’identità leggibili dalle macchine. La normativa europea impone degli standard di sicurezza adeguati e la lettura ottica dei dati, caratteristiche che il documento cartaceo non può garantire. Questo, è dunque il motivo per cui, nonostante la proroga di validità, è consigliabile possedere il documento elettronico.

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Riccardo Tombolini