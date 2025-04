Dopo Anna Kalinskaya arriva un nuovo amore nella vita di Jannik Sinner. Il campione altoatesino, reduce dalla fine della relazione con la collega tennista lo scorso anno, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Lara Leito, modella russa dai tratti raffinati e dal passato noto nel jet set internazionale. I due sono stati immortalati insieme dal settimanale Chi, che li ha sorpresi a Monte-Carlo, dove entrambi risiedono. La 31enne (più grande di lui di sette anni) è l’ex dell’attore premio Oscar Adrien Brody, 52 anni, a cui è stata legata per cinque anni.

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Sinner

Classe 1994, Lara è nata a Mosca ed è una presenza abituale negli eventi mondani di Monte-Carlo e della Costa Azzurra. Fisico statuario, capelli lunghi e sguardo magnetico, è descritta dalla sua agenzia View Management come una modella dal fascino elegante. Oltre alla carriera sulle passerelle e ai red carpet di Cannes e Venezia, nel suo curriculum figura anche una laurea in Marketing, Comunicazione e Amministrazione Aziendale. Non solo bellezza: Lara ha anche collaborato come autrice per Vogue Russia e coltiva una grande passione per la pittura, ereditata dalla zia, la collezionista d’arte Stella Kesaeva. Negli anni passati è stata legata sentimentalmente all’attore premio Oscar Adrien Brody, con cui ha condiviso cinque anni di relazione.

La storia con Sinner

Secondo quanto riportato da Chi, la frequentazione tra Lara e Jannik sarebbe nata durante il periodo di stop forzato del tennista a seguito della sospensione per il caso doping iniziato il 9 febbraio. Da allora i due si sarebbero avvicinati sempre più e, negli ultimi giorni, sarebbero diventati inseparabili. Lei segue con discrezione gli allenamenti di Sinner e il loro primo debutto ufficiale potrebbe avvenire già la prossima settimana a Roma, in occasione del ritorno in campo del numero uno azzurro.

Il bacio tra Lara Leito e Jannik Sinner

Il settimanale ha raccontato di averli visti insieme dopo una sessione di allenamento: Lara si è avvicinata per salutare Darren Cahill, coach di Jannik, e il resto del team — un gesto che ha rivelato una certa confidenza con l’entourage del tennista. Più tardi, i due si sono ritrovati al ristorante del club e, usciti fianco a fianco, si sono allontanati a bordo dell’Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Prima di separarsi, in centro a Monte-Carlo, è scattato anche un bacio. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 344mila follower, Lara racconta il suo mondo fatto di viaggi, shooting fotografici e apparizioni sui tappeti rossi dei festival internazionali.Tra le foto ogni tanto fa capolino la terra rossa dei campi da tennis, da sempre tra le sue passioni.

Luca Frasacco