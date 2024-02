Alex Belli capitano della squadra dei Darwin giovani 8.7 del programma Ciao Darwin. Alex Belli originario di Parma, arriva a Milano nel 2001 e viene notato da un booker dell’agenzia The Fashion Model Management che lo ingaggia. Una delle sue ultime apparizioni in tv è stata a Tale e Quale Show dopo la sua discussa permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Belli è stato sposato dal 2013 al 2017 con la modella Katarina Raniakova. Nel giugno del 2021 si è risposato con la modella venezuelana Delia Duran.

Alex Belli e Delia Duran non hanno ancora figli, pur desiderandoli. Recentemente la coppia ha svelato a Verissimo di avere problemi di incompatibilità nel concepimento e di avere intenzione di ricorrere alla fecondazione assistita per coronare il sogno di diventare genitori.

Alex Belli e il Grande Fratello Vip 2021: “Amicizia artistica” con Soleil Sorge

Nel 2021 è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP, dove tiene banco per oltre tre mesi a causa della sua “amicizia artistica” con Soleil Sorge, che per molti nascondeva una vera e propria infatuazione. Viene poi espulso dopo tre mesi dal reality di Canale 5 per aver violato le regole anti COVID-19: nel dicembre 2021, nel corso di un confronto con la moglie Delia Duran, Belli si avvicina a lei infrangendo il protocollo sulla distanza di sicurezza dovuto all’emergenza sanitaria di quel periodo. Dopo 2 mesi, rientra nella casa come ospite speciale per 10 giorni.

Cosa è successo tra Alex Belli e Soleil Sorge?

Stando a quanto rivelato dalla moglie di Belli, Delia Duran, tra i due ci sarebbe stato un momento di intimità che Belli le avrebbe confessato una volta uscito dalla casa. Belli non ha commentato queste dichiarazioni ma sul proprio profilo Twitter ha fatto sapere di volersi chiamare fuori dal dibattito e di voler chiudere con la moglie.

Alex Belli, un passato tra le passerelle milanesi

Belli sfila per la prima volta per Gianfranco Ferré e poi viene scelto come modello da Giorgio Armani in persona. Calca le passerelle più importanti del mondo, tra New York, Londra, Parigi e Milano, come modello di Armani e altri marchi di alta moda. Nel 2007 apre l’AxB Production, il suo studio di fotografia e videomaking, in cui si occupa di moda e pubblicità. Parallelamente tenta anche la carriera da attore, partendo dal teatro dove recita nel musical La Surprise de l’amour. Nel 2009 è testimonial, insieme a Claudia Gerini, degli spot di una compagnia telefonica.

Jacopo Castelli in CentoVetrine alias Alex Belli

L’anno successivo arriva il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera CentoVetrine che gli dona la popolarità presso il grande pubblico. Nel 2012 partecipa a Ballando con le stelle. Nel 2015 è invece tra i naufraghi de L’isola dei famosi e riesce ad arrivare in semifinale dove poi viene eliminato. Nel frattempo, continua il suo ruolo in CentoVetrine fino alla fine della serie che viene chiusa nel 2016. Tra il 2017 e il 2019 partecipa a tre film: The Broken Key, Ciao Nina e Dagli occhi dell’amore.

Alex Belli arruolato nel cast di Tale e Quale

Nel 2023 Alex Belli è arruolato nel cast di Tale e Quale, il talent show canoro diretto da Carlo Conti in cui vip gareggiano tra di loro impegnandosi nell’imitazione di personaggi famosi del mondo della musica attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. Nel febbraio 2024 Belli torna protagonista su Mediaset per una serata: è infatti il capitano della squadra degli in una puntata di Ciao Darwin, il game show condotto da Paolo Bonolis.

