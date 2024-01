Eleonora Pedron, Miss Italia nel 2002 e nota anche per essere la ex compagna del campione Max Biaggi. La Pedron aveva già provato in precedenza a partecipare al concorso di bellezza senza però riuscire a portarsi a casa la corona.

Eleonora Pedron originaria di Camposampiero, in provincia di Padova è poi riuscita a conquistare lo scettro solo tre anni più tardi, nel 2012. Oggi, a più di 20 anni di distanza da quel traguardo, Pedron è una personalità televisiva con una buona carriera alle spalle.

I primi passi di Eleonora Pedron nel mondo dello spettacolo

Nata il 13 luglio 1982, sotto il segno del cancro, oggi Eleonora Pedron ha 41 anni. Partecipa a Miss Italia nel 1999 e ritentando la sorte, vincendo il titolo nel 2002.

Nel giro di un anno appena riesce ad ottenere il suo primo ingaggio tv, diventando una delle “meteorine” del TG4 di Emilio Fede, dove rimane fino al 2004, anno in cui prende il via la sua esperienza al fianco di Gloria Bellicchi nella trasmissione “Fornelli in crociera” condotta da Davide Mengacci.

L’esperienza in tv nel mondo del calcio

Una tappa fondamentale del percorso di Eleonora Pedron in tv è stato anche l’ingaggio in “Quelli che il calcio”, in onda su Rai 2, la nota trasmissione calcistica per la quale è stata ospite e opinionista fissa nel corso di ben quattro edizioni.

L’amore con Max Biaggi, il campione del MotoGp

Il nome dell’ex modella è stato associato a lungo a quello del pilota Max Biaggi, con il quale è stata fidanzata per 11 anni e dal quale ha avuto due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre.

“Con Eleonora abbiamo messo al mondo due fantastici bambini ed è per sempre, perché non dirlo”, dice Max Biaggi, spiegando una sua dichiarazione al Corriere della Sera in cui aveva affermato: “Il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni”.

Oggi è felicemente fidanzata con l’attore Fabio Troiano, con cui forma coppia fissa dal 2019 e con cui ha condiviso il set del film “Tre sorelle”.

Gli incidenti e il grande dolore per la sorella e il padre

Eleonora Pedron ha anche un grande dolore: quando aveva solo 9 anni la conduttrice ha perso la sorella Nives, di soli 15 anni, in un terribile incidente.

Nel 2002, inoltre, proprio mentre la accompagnava ad un provino per Miss Italia, il padre è rimasto coinvolto insieme a lei in un altro sinistro stradale dove ha purtroppo perso la vita.

La laurea e la tesi con un tema molto particolare

A dicembre del 2023 Eleonora Pedron realizzerà uno dei più grandi sogni: la conduttrice si laureerà in Psicologia. Di questo traguardo la diretta interessata ha parlato in un’intervista esclusiva concessa al magazine Oggi, al quale ha dichiarato:

“La tesi è su di me. Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: ‘Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?’. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max, il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella”

