È diventata nell’arco di una serata una vera e propria ‘regina’ dei social network, pur involontariamente, a causa della notorietà acquisita grazie alla trasmissione di Canale5 ‘C’è posta per te’, storico programma condotto da Maria De Filippi.

Alessia Quarto, giovane napoletana originaria di Boscoreale, è stata protagonista della prima puntata del programma Mediaset. La sua storia ha ‘appassionato’ il pubblico televisivo: Alessia è stata infatti vittima di tradimento da parte del marito Giovanni con una cugina di lui, della quale non viene rivelata l’identità.

Giovanni quindi si è presentato in studio per chiedere perdono, ma è stato sonoramente respinto: troppo forte la delusione dopo 14 anni anni di amore, conditi da un matrimonio e un figlio. Sulla stessa posizione ovviamente anche il papà di lei, Gennaro, presente in studio.

Un tradimento imperdonabile anche perché arrivato in un momento particolarmente difficile per Alesia, che aveva appena perso un figlio per un aborto.

Pubblico da casa che ha subito fatto il ‘tifo’ per Alessia, che ha conquistato lo schermo anche grazie ad una naturale simpatia e spontaneità, con alcune battute diventate virali in poche ore. Come quando Giovanni parla della cugina/amante paragonandola ad una sorta di maga da cui era incapace liberarsi. Di fronte a questo paragone Alessia risponde così: “”E va beh.. E ce l’aveva d’oro?“. “E’ stata un tunnel”, aggiunge lui. “No, era lei il tunnel“, risponde ancora lei.

Inutili infatti si sono rivelate le parole di Giovanni, che ha chiesto perdono per quanto fatto: “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe. Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre”.

Niente da fare però. La loro storia ‘televisiva’ si chiude infatti con Alessia che chiude la busta del programma, lasciando Giovanni in lacrime a pregare di poter parlare con lei “a quattr’occhi”.

Perdono che però, almeno come confermano i social network, non è arrivato neanche dopo la trasmissione: su Facebook Alessia si definisce ironicamente ‘vedova’.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni