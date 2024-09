Tra le coppie della nuova stagione di Temptation Island c’è quella composta da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due ragazzi, pur giovanissimi stanno insieme da 8 anni. È stata Federica a chiedere di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia a causa della eccessiva gelosia di Alfonso.

Chi è Alfonso D’Apice, fidanzato di Federica a Temptation Island

Alfonso ha 25 anni e viene dalla provincia di Napoli. Nella vita è un direttore di un locale specializzato nell’organizzazione di eventi. Nonostante sia molto giovane, ha quindi già diverse responsabilità nella sua attività lavorativa. Alfonso è poi un appassionato di diversi sport, soprattutto di padel e calcio, due discipline che pratica. Il suo profilo Instagram è privato ed è seguito da più di 9000 follower.

Lo sfogo di Federica, fidanzata di Alfonso, a Temptation Island e le lacrime

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Federica e Alfonso sono stati tra i protagonisti. Soprattutto per gli sfoghi della ragazza, consolata dalle altre fidanzate nel villaggio, riguardo la gelosia di lui. Sfoghi che hanno portato Federica anche a piangere: “Se litighiamo non posso chiamare nessuno, a causa sua non ho amiche. Posso parlare solo con lui o con mia madre. Mi faceva sentire in colpa anche se uscivo per lavoro”. Uno dei discorsi fissi è sui costumi da bagno, che Alfonso non vuole che si metta liberamente, tanto da costringere Federica a indossarli di nascosto. “Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Mi sono svegliata“. Una mossa che non è piaciuta ad Alfonso che ha commentato: “Vuole farmi arrabbiare e innervosire”.

L’ammissione di Alfonso sulla gelosia e il falò

Nel falò della prima puntata, Alfonso ha visto un video di Federica che parla, scherza ed è molto vicina al single Stefano. Atteggiamenti che per Alfonso sono difficili da digerire. “La gelosia è una cosa che se vuoi bene a una persona viene in automatico, almeno a me. Poi sono consapevole che a volte eccedo, questo sì, ma ma non lo faccio con cattiveria o apposta, è una cosa istintiva”, ha raccontato il fidanzato al conduttore Filippo Bisciglia. Alfonso critica quindi i comportamenti di Federica: “Vuole fare Pocahontas. Lo sa bene che non mi piace. Lo fa apposta”. “Mi aspettavo di vedere qualcosa, ci sta. Però secondo me come anche ho già detto ai miei amici qui se io devo far passare un po’ la mia gelosia, lei mi deve aiutare ma non è questo il modo. Poteva dire che sono troppo geloso, che sono eccessivo, ok. Ma farsi mettere le mani addosso da un altro ragazzo non è libertà. Non so cosa sia ma non mi piace”, ha concluso Alfonso al falò.

