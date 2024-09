Tra le varie coppie della nuova stagione di Temptation Island 2024 c’è anche quella composta da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due ragazzi sono originari di Napoli e, così come le altre coppie presenti nel programma di Mediaset, hanno deciso di andare sull’isola per mettere alla prova la loro relazione e il loro amore. Il problema principale, denunciato da Federica, è la gelosia del ragazzo.

Chi è Federica Petagna, la fidanzata di Alfonso a Temptation Island: la gelosia

A scrivere al programma, infatti, è stata proprio Federica per colpa dell’eccessiva gelosia di Alfonso che non le permette di uscire, di vivere serenamente. I due sono fidanzati da otto anni e convivono da uno. Per lui, la ragazza ha dovuto rinunciare a tutto. “Alfonso non vuole che lei vada a ballare, non accetta una pizza con le amiche, mai una vacanza, mai niente senza di lui. L’unica volta in cui si è allontanata da lui è stata per fare un corso a Roma, Alfonso si è presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei. Federica è stanca di non vivere la sua età. Alfonso è certo di avere ragione e dopo l’episodio di Roma è rimasto molto deluso da Federica, perché lei non lo rassicura quanto lui vorrebbe. Alfonso vuole capire se può fidarsi di lei”, si legge nella presentazione della coppia al programma.

Chi è Federica Petagna: età, lavoro

Federica ha 20 anni e vive, come detto, a Napoli. Il suo profilo Instagram è privato ed è seguito da poco più di 1000 followers. Invece su Facebook, la ragazza ha un profilo in comune con il fidanzato. La 20enne lavora come estetista specializzata in manicure e smalto, e ha anche una pagina social dedicata alla sua attività.

Lo sfogo di Federica a Temptation Island e le lacrime

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, la coppia di Federica e Alfonso è stata una delle protagonisti. Soprattutto per gli sfoghi della ragazza, consolata dalle altre fidanzate nel villaggio, riguardo la gelosia di lui. Sfoghi che hanno portato Federica anche a piangere: “Se litighiamo non posso chiamare nessuno, a causa sua non ho amiche. Posso parlare solo con lui o con mia madre. Mi faceva sentire in colpa anche se uscivo per lavoro”. Uno dei discorsi fissi è sui costumi da bagno, che Alfonso non vuole che si metta liberamente, tanto da costringere Federica a indossarli di nascosto. “Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Mi sono svegliata“. Una mossa che non è piaciuta ad Alfonso che ha commentato: “Vuole farmi arrabbiare e innervosire”.

Il primo falò di Federica a Temptation Island

Sempre durante la prima puntata è andato in scena il primo falò per Federica, dove la ragazza, imbeccata da Filippo Bisciglia, si è aperta: “Io mi sto scoprendo, perché tutte le cose che sto facendo nel villaggio sono tutte le mie prime volte. Da sola non ho mai fatto nulla e mi rendo conto che il primo passo l’ho fatto. Me lo godo e sto bene. Il secondo passo è farmi stare bene e non sentirmi sbagliata. Sono riuscita a creare dei rapporti con gli altri ragazzi, con cui sto a mio agio. Ma dopo mi sento in colpa. Una cosa bellissima ma strana. Io sono venuto qui anche per far sì che lui dall’altra parte prenda consapevolezza del mio cambiamento”, ha concluso la 20enne parlando del fidanzato.

Luca Sebastiani