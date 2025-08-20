22 anni, capelli biondi e occhi azzurri. Caroline Tronelli è la nuova fidanzato di Stefano De Martino (35 anni), la coppia coinvolta nell’hackeraggio del sistema di videosorveglianza e mostrata in atteggiamenti intimi su un sito tematico assieme a migliaia di altri filmati in case di comuni cittadini.

Tronelli e il conduttore napoletano erano stati notati insieme più volte dall’inizio dell’estate, alimentando chiacchiere e supposizioni. Stefano De Martino, infatti, è legato alla famiglia di Caroline da tempo, e le prime immagini li ritraevano vicini, con lui che la stringeva tra le braccia. In mezzo al solito vortice di presunti amori e flirt lampo, i rumors erano stati subito ridimensionati. Poi è stato il settimanale Diva e Donna ad immortalare il momento un bacio dopo un tuffo nelle acque turchesi della Sardegna.

Chi è Caroline Tronelli

Caroline è una giovane studentessa, nata in una famiglia napoletana come lo stesso Stefano, ma cresciuta a Roma. Ha due fratelli maggiori, Francesco e MariNicol, che hanno fondato il brand Nort Beachwear, marchio di costumi e abbigliamento casual di fascia alta con boutique a Roma, Porto Cervo e Ibiza. Sul suo profilo Instagram – pubblico ma poco rivelatore – Caroline condivide quasi esclusivamente scatti dei suoi viaggi, spesso al mare, segno di una passione che sembra accomunare tutta la famiglia.

