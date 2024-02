Daniela Martani, ex hostess di Alitalia, partecipa al Grande Fratello nel 2009, segue il reality La Fattoria 4, numerose ospitate in programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque o Nemo e torna nel mondo dei reality nel 2021 con L’Isola dei Famosi. La Martani è anche molto conosciuta per le sue posizioni in fatto di ambiente, animali e veganesimo, è anche considerata una negazionista del Covid. Nel 2022 sbarca nel mercato della musica con il singolo L’uomo che non sei.

Daniela Martani nasce a Roma il 18 maggio 1973 da mamma Angela e papà Gianfranco, morto a causa di un cancro nel 2009. Ha due sorelle, Manuela e Martina, un gatto e una grande cagnolona di nome Ariel, protagonista di molti suoi contenuti Instagram. Studia canto e recitazione per anni.

Daniela Martani: “A causa dell’Isola dei Famosi non potrò mai più avere figli”

Nel 2021 sbarca a L’Isola dei Famosi come naufraga e anche in questo caso la sua presenza accende gli animi degli altri concorrenti. Negli anni aumenta la sua visibilità per andare contro personaggi pubblici come Chiara Ferragni e Fedez che prima archiviano due querele contro di lei, poi intentano una causa civile da 100 mila euro; nel mirino della pasionaria anche Giulia De Lellis per aver pubblicizzato delle pellicce non ecologiche; Selvaggia Lucarelli durante il lockdown e il rifiuto della showgirl romana di rispettare le norme anti-Covid; Soleil Sorge, colpevole, secondo Daniela, di aver mancato di rispetto nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 2018 mostrandosi in costume su Instagram; e ancora Vladimir Luxuria che l’accusa di essere no vax.

Lo stress patito all’Isola dei Famosi e le conseguenze

Daniela Martani ha raccontato nel 2022 di non poter più avere figli a causa dello stress che il suo corpo ha subito durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo – ha confessato su Instagram – Inizialmente pensavo che la dura prova del reality avesse messo a soqquadro il mio fisico per poi tornare alla normalità, col passare del tempo, dopo approfonditi accertamenti medici ho avuto la risposta: non potrò mai avere figli.

Sto cercando di superare lo shock di questa dolorosa realtà conducendo la mia vita in modo da non dover pensare che non potrò mai avere la gioia di costruire una famiglia mia”.

Daniela Martani e l’ecosessualità

Di recente si definisce ecosessuale spiegando che “gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi”.

