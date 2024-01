Dargen D’Amico alias Jacopo Matteo Luca D’Amico. Nato a Milano il 29 novembre 1980, è un rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, oltre a essere il fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi.

Il Corvo d’Argento e l’incontro della vita con Gué Pequeno

Nato da genitori originari dell’isola Filicudi, sin da giovane ha mostrato il suo interesse per la musica e ha iniziato a partecipare a sfide di freestyle per le strade e nei locali di Milano.

Il nome d’arte era un altro: Corvo D’Argento. È in questo periodo che incontra Gué Pequeno, con cui ha frequentato il Liceo Ginnasio Giuseppe Parini e Jake La Furia e fondando così i Sacre Scuole. Con questi pubblica l’unico album del trio: 3 MC’s al cubo nel 1999.

La nascita dei Club Dogo e la carriera separata di Dargen

Nel 2001 il gruppo venne però sciolto e Gué Pequeno e Jake La Furia fondarono i Club Dogo insieme anche al produttore Don Joe. D’Amico prosegue la carriera per la propria strada.

La partecipazione a Sanremo 2024

Dargen D’Amico partecipa a Sanremo 2024. Per lui si tratta della seconda partecipazione in gara al Festival dopo il nono posto del 2022 con Dove si balla. Al Teatro Ariston porterà il brano “Onda alta”. La canzone è stata scritta da Dargen D’Amico, Edwyn Roberts, Giuseppe Fazio, Salvatore Marletta e Cheope.

Il testo importante di Onda Alta

La canzone, una dance che ha apparentemente un testo divertente e scanzonato, racconta la drammatica storia dei migranti, che affrontano i pericoli di un viaggio in mare, per cercare una vita migliore o, semplicemente, per poter mangiare.

“Sta arrivando, sta arrivando l’onda alta, stiamo fermi e non si parla e non si salta… siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando sta arrivando l’onda alta, non ci resta che pregare finché passa“

Giudice di XFactor tra plausi e polemiche

Secondo diverse fonti sembra che i giudici arrivino a percepire un cachet di circa 5.000 € a puntata. Tutto questo comporterebbe la percezione di circa 40.000 € al termine delle puntate serali.

Perchè Dargen porta sempre gli occhiali da sole

“Non credo che sia necessario far vedere tutto. Per molti stare sui social diventa un’ossessione, sempre a controllare quanti like, quanti follower. Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sé e se posso evitarmi questo disturbo preferisco”

Il rapper ha detto che gli occhiali sono un segno distintivo, eppure la motivazione sembra essere più profonda.

