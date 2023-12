Il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset è in scadenza ma il futuro potrebbe essere già scritto. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe approdare a sorpresa su Tv8, il canale in chiaro di Sky. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000, che ipotizza una trasmissione in cantiere di carattere generalista, cucita su misura per rilanciare la carriera della D’Urso.

Barbara D’Urso e le ospitate mai realizzate

Tutti parlano del futuro di Barbara D’Urso. In molti si sono interrogati sul destino televisivo della conduttrice. Sono emerse indiscrezioni su possibili ospitate in Rai, da Mara Venier a Domenica In oppure a Belve dalla Fagnani, ma nessuna di queste ipotesi si è mai concretizzata. Però, ora che il contratto della D’Urso col Biscione è quasi al termine emergono nuove opzioni.

L’ipotesi Tv8 per il futuro di Barbara D’Urso

Si parla di un approdo di Barbarella su Tv8, il canale in chiaro di proprietà Sky, dove l’esperta conduttrice potrebbe guidare un rotocalco sul modello dei suoi vecchi successi, come Mattino 5, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso di Canale 5.

Una trasmissione generalista nel futuro di Barbara D’Urso

Si tratterebbe di una trasmissione di carattere generalista (pane quotidiano, per Barbara), che già Sky aveva tentato di mettere in piedi anni fa, seppure con scarso successo. “Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Questo potrebbe essere il momento giusto per ritentare.

L’ipotesi ospitata a Sanremo per Barbara d’Urso

“C’è sempre l’ipotesi di ospitata a Sanremo”, ad esempio, nonostante i co-conduttori del prossimo Festival siano già stati annunciati di recente da Amadeus. E c’è chi pensa che Barbara potrebbe anche seguire l’esempio di Fabio Fazio, e traslocare (con uguale successo) su Nove alla guida di una nuova trasmissione.

Barbara d’Urso e Franco Oppini a teatro

Gli attori Barbara D’Urso, Franco Oppini e Rosalia Porcaro saranno i protagonisti della commedia “Taxi a due piazze”. Insieme a loro sul palco gli attori Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo. La regia è di Chiara Noschese.

Al Teatro Massimo – Il debutto è previsto per venerdì 15 dicembre, alle 21.15. Le repliche sono in programma sabato 16 dicembre, alle 17.15 e alle 21.15. E poi ancora domenica 17, mercoledì 20 e giovedì 21 alle 17.15. L’ultimo spettacolo è previsto per venerdì 22 dicembre alle 21.15.

Giulio Pinco Caracciolo