Si è rivelata una delle concorrenti più apprezzate e meno litigiose della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi e adesso che il programma è finito ha deciso di esprimere liberamente la sua opinione senza freni. La bellissima Corinne Clery ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e poi si è soffermata in particolare sulla notizia delle ultime settimane: l’uscita di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5, ufficializzata da Mediaset .

Barbara D’Urso che ha detto addio a Pomeriggio 5 è stato un fulmine a ciel sereno commentato da molti. Tra questi anche l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Corinne Clery che si è schierata apertamente dalla parte della conduttrice: “Davvero Barbara D’Urso è stata mandata via? Credo che si meritasse il rinnovo del contratto, è una brava professionista e ha sempre fatto quello che le hanno chiesto. Troverà sicuramente altro.”

Corinne ha poi continuato criticando i programmi televisivi di oggi e i social: “troppi insulti, per la visibilità del programma. Nella Casa del Grande Fratello ci sono stati degli insulti, l’ho visto ogni tanto e anche Pier Silvio Berlusconi se ne è accorto. Purtroppo lo ha visto tardi perché l’insulto è diventato la prassi. Io credo che il vero problema siano i social non la tv perché è li che esplodono determinate situazioni incontrollate.”

Soffermandosi poi sulla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, la Clery ha colto l’occasione per dire la sua sull’ex naufraga Cristina Scuccia: “Lei mi piaceva molto più come suora, ora ha deciso di cambiare vita ma non mi piace. Magari fa bene e ha deciso di cambiare vita, il mondo va così e ci mancherebbe altro. Quello che voglio sottolineare è che non ho visto una persona generosa, ma è stata calcolatrice.”

