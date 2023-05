Corinne Cléry terrorizzata a causa della sua fobia per i serpenti perde conoscenza in diretta. Durante la quinta puntata de “L’isola dei Famosi” l’attrice francese chiamata da Ilary Blasi a cimentarsi nella prova abbraccia Alvin e sviene.

La naufraga si rifiuta di mettere la mano nella scatola e non si fida di Alvin che la rassicura sull’assenza dei rettili. Niente da fare, la Cléry si allontana e ha un malore. In tutto questo caos la Blasi continua a parlare come se nulla fosse insistendo nel convincere l’attrice, già priva di conoscenza, ad affrontare la prova. Sui social c’è chi subito si scaglia contro la mancanza di tatto con la quale la conduttrice abbia affrontato la paura della Cléry e il tema delle fobie in generale sul quale non sempre è possibile ironizzare.

Realtà o esagerazione non si capisce, sta di fatto che la Cléry ha un calo di pressione e perde i sensi tra le braccia dell’inviato Alvin che appare molto preoccupato per la salute dell’attrice. Solo l’intervento di Enrico Papi, in studio come opinionista insieme a Vladimir Luxuria, convince la Blasi a desistere dalle sue richieste e a sostituire la Cléry con un’altra concorrente, dopo il benestare della produzione.

