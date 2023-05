Nervi a fior di pelle in una puntata iniziata subito con il botto e le botte, sfiorate. Il quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasy si è aperto con i malcapitati naufraghi già visibilmente provati, reduci da una notte insonne a causa di una terribile tempesta che si è abbattuta sull’isola qualche ora prima della diretta.

E proprio la tempesta ha animato gli animi della tribù delle chicas che non se le sono mandate a dire. Tutte compatte contro una, Helena Prestes che a dire delle altre avrebbe un atteggiamento troppo aggressivo e prepotente. Tra le prime a rimproverare la modella italo-brasiliana si fa avanti Corinne Clery: “Tu mi tratti male, all’età di 73 anni mi devo far parlare in questo modo?” sbotta offesa la Clery.

Subito si accodano le altre che sembrano non sopportare davvero più la Prestes. Persino la pacifica Cristina Scuccia, la ex suora cantante non resiste più e in un momento di discussione invita la Prestes a non “fare la Madre Teresa di Calcutta della situazione” spiegando che a suo dire la modella avrebbe un atteggiamento angelico e a tratti vittimistico solo a telecamere accese, per poi trasformarsi in una persona diversa in altri mementi.

Ma l’apice della tensione arriva quando Alessandra Drusian dei Jalisse e la Prestes, sedute una accanto all’altra, inziano a urlarsi letteralmente in faccia sempre per questioni caratteriali. La Drusian esordisce rivolta alla modella: “Senti ragazzina comportati bene perché tu così non mi parli.” Urla e lite sfiorata. Solo l’intervento di Alavin calma gli animi ricordando che nonostante tutto l’Isola dei Famosi è un gioco.

