Il reality si infiamma a sole tre settimane dall’inizio del programma. Nell’ultima puntata, Alessandro Cecchi Paone si è ribellato a una decisione della produzione minacciando di uscire dal programma. Marco Predolin stizzito non accetta le scuse della Blasy. Intanto la modella Helena Prestes si informa sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.

La coppia scoppiata – La produzione ha scelto di sciogliere le coppie che per giorni hanno gareggiato insieme all’interno del reality. Questa decisione sul team degli Accoppiados ha fatto infuriare Alessandro Cecchi Paone che vuole restare in coppia con il suo compagno Simone. Questo è bastato per innescare la polemica tra il concorrente e la conduttrice Ilary Blasi. “Noi giochiamo solo in coppia – ha sottolineato Cecchi Paone – a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”.

La lite tra Ilary e Cecchi Paone – La Blasi ha subito ricordato al naufrago gli accordi sottoscritti. “Prima di partire avete letto e firmato un contratto – ha detto la Blasi – e quello che stai dicendo a me non risulta, ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo”. A quel punto Cecchi Paone ha replicato: “I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro”. Ma Ilary ha subito replicato sorniona: “Alessandro, l’Isola l’hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata”.

Predolin non accetta le scuse della Blasy – La conduttrice ha voluto scusarsi con Marco Predolin per non averlo salutato al termine della puntata della settimana precedente: “Ne approfitto per scusarmi con Marco Predolin perché lo scorso lunedì non ci siamo potuti salutare mentre hai abbandonato L’Isola dei Famosi. Eravamo un po’ di fretta, ci tenevo a dirtelo”

Scuse, però, che non sembrano essere andate molto a genio. Predolin ha infatti replicato piuttosto seccato alla conduttrice: “Non era tanto quello, solo per rassicurare le mie figlie e mia moglie e le persone che mi hanno visto sparire completamente dalla puntata. Erano veramente in apprensione, per cui speravo faceste una precisazione, magari un po’ prima. A quest’ora è assolutamente superflua. Ma grazie comunque”. In occasione del ritiro del naufrago infatti, non gli è stata data la possibilità di spiegare cosa fosse successo lasciando i telespettatori di stucco. Notizia che chiaramente ha allarmato la famiglia del concorrente de L’Isola dei Famosi, che si attendeva qualche aggiornamento per potersi rasserenare.

In questo clima di tensione invece ci sono alcuni concorrenti che cercano di carpire qualche informazione dall’esterno. È il caso della modella Helena Prestes che in collegamento con lo studio ha chiesto alla Blasi: “Posso chiedervi una cosa? Vorrei sapere come sta Silvio Berlusconi”.

