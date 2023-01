L’onorevole Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia, l’ha pensata giusta. Ha presentato un disegno di legge che prevede il carcere per i clienti delle prostitute. Ma non vuole punirli perché sfruttano le prostitute, cosa che forse lo lascia abbastanza indifferente. Vuole punirli perché sono degli zozzoni che turbano il decoro delle città. Cirielli dice che se l’atto sessuale viene consumato dentro un‘automobile con i vetri ben oscurati e appannati, si può anche chiudere un occhio e lasciare impunito il cliente. Ma se i vetri non sono appannati, la polizia deve intervenire e trascinarlo in prigione. Che poi uno si chiede: ma come faccio ad appannare i vetri prima di spogliarmi?

Qual è l’idea del Cirielli? Che gli atti osceni vadano stroncati. Se vuoi sfruttare la prostituzione fallo pure, ma devi farlo con accortezza e senza dare scandalo. Che volete, Cirielli è un ex carabiniere e ha sempre apprezzato l’uso della prigione come strumento moderno di governo. Quello che più preoccupa è il futuro. La possibilità che dopo aver cambiato nome ai ministeri, proibito i rave, deciso che le Ong possono anche salvare i naufraghi a condizione che poi li sbarchino nei porti di Bologna, Firenze, Milano e L’Aquila, dopo tutto questo il nuovo governo, spinto da Cirielli, si spinga oltre e torni a introdurre nel nostro codice penale il delitto d’onore, l’adulterio femminile, l’obbligo dell’alzabandiera nelle scuole (se ne è già parlato) e l’adesione, per i bambini, a piccole organizzazioni Balilla. Però qualcosa di buono potrebbe anche venire. Per esempio l’introduzione del giovedì fascista, con l’obbligo della mezza giornata di riposo.

