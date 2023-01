Sarà per il caro carburanti, il caro bollette, l’inflazione, il tema Giustizia. Sarà per questo o per altro, a una settimana dall’arresto del Superlatitante stragista di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, fatto sta che il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni scivola: scende il gradimento dell’esecutivo. La premier invece, impegnata in questi due giorni di viaggio ufficiale in Algeria – al centro il dossier energia e le 200 industrie italiane nel Paese nordafricano -, riesce a mantenere stabile il suo consenso. È quanto emerge dal sondaggio settimanale SWG per il Tg La7, dal quale si evince che tutti i partiti sul podio degli orientamento di voto sono in calo.

Il Gradimento del governo Meloni dunque. La grafica SWG mostra gli italiani scettici sull’operato del governo: l’efficacia dell’esecutivo viene data in netto calo. Dal 50% del 28 ottobre scivola al 37% del 20 gennaio. Resta invece stabile la fiducia nella Presidente del Consiglio: minime le variazioni sullo stesso arco di tempo, dal 43% di ottobre al 41% dell’ultima rilevazione SWG con picchi del 45% tra novembre e dicembre.

Per quanto riguarda gli orientamenti di voto invece: Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono in calo; Lega, Azione-Italia Viva e Forza Italia in crescita. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa così le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni resta solidamente in vetta, e oltre il 30%, ma perde lo 0,5% e scende al 30,8%. Il M5S guidato da Giuseppe Conte cede lo 0,2% e ora vale il 17,4%: anche questo solidamente in seconda posizione. Passo indietro anche per il Pd che si avvicina alle primarie: -0,2%, adesso è al 14%. La Lega sale dall’8,3% all’8,5% ed è seguita a distanza ravvicinata dal Terzo Polo, Azione-Italia Viva, che guadagnano lo 0,4% arrivando all’8,2%. Forza Italia cresce dello 0,2% e si attesta al 6,6%. Più indietro Verdi e Sinistra (3,8%), +Europa (3,1%) e Per l’Italia con Paragone (2,3%).

Il sondaggio è stato realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Un’indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4511 non rispondenti) tra il 18 e 23 gennaio 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

