Fiorenza Rancilio, immobiliarista di 73 anni, e Presidente della fondazione Augusto Rancilio, figlia di Gervaso, imprenditore edilizio, è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi all’interno del suo appartamento a Milano, in via Crocefisso. Contrariamente a quanto riferito da più organi di stampa, il nome della signora non è legato al famoso gruppo di macchine da caffè.

Sul posto, sono arrivati i carabinieri, chiamati dal custode del palazzo, trovando all’interno dell’abitazione il figlio (vicino alla madre, così confuso da non riuscire nemmeno a parlare, tanto da essere portato in ospedale), e il corpo dell’anziana stesa in terra con una vistosa ferita alla testa.

La porta d’ingresso – si apprende dalle prime ricostruzioni – era chiusa dall’interno, e al momento sono in corso le prime indagini per cercare di ricostruire i fatti. La pista principale resta quella dell’omicidio.

seguono aggiornamenti

