Una donna di 77 anni è stata rinvenuta ieri senza vita, chiusa in un baule sigillato con nastro adesivo, all’interno della sua abitazione a Mondragone (Caserta). La drammatica scoperta è avvenuta in uno dei palazzi del degradato complesso residenziale ex Cirio. Al momento, l’inchiesta è stata avviata per occultamento di cadavere, e la figlia della vittima, una signora di 40 anni che conviveva con la madre, è oggetto di indagine.

La scoperta ad opera della figlia

Il macabro ritrovamento è avvenuto due giorni fa quando un’altra figlia dell’anziana, residente e lavoratrice in Abruzzo, preoccupata per l’impossibilità di contattare la madre da diverse settimane, si è recata a Mondragone. Non riuscendo a mettersi in contatto con lei nonostante i tentativi di chiamate e messaggi, ha deciso di fare visita alla casa materna. Subito dopo sono state avvertite le autorità.

Sarà l’esame autoptico a delineare il percorso delle indagini condotte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e dai carabinieri: la donna, senza occupazione, ha dichiarato di aver sepolto la madre nel baule oltre un mese fa, in seguito a un incidente domestico in cui la vittima avrebbe battuto la testa, con il conseguente decesso. La motivazione addotta è stata la mancanza di risorse finanziarie per il funerale.

L’incasso della pensione

Tuttavia, durante le indagini, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto che la figlia aveva comunque percepito due mensilità di pensione della madre nel periodo successivo alla presunta morte. Questo elemento ha sollevato ulteriori sospetti e alimentato l’interesse degli investigatori sull’effettiva dinamica dell’accaduto.

I dubbi sul cadavere

L’autopsia diventerà cruciale per stabilire se la morte della anziana signora sia derivata da un incidente domestico come sostenuto dalla figlia o se si tratti di un omicidio. Il corpo della vittima, trovato in uno stato avanzato di decomposizione, solleva ulteriori interrogativi sulla veridicità della versione fornita dalla 40enne.

Luca Frasacco