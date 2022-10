Incetta di giudizi positivi per il nuovo ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, definito ‘adattissimo’ dal suo predecessore Daniele Franco che si dice convinto che farà ‘un ottimo lavoro‘. Nato a Cazzago Brabbia (Varese) il 16 dicembre 1966, si è diplomato perito aziendale e laureato alla Bocconi, diventando commercialista e revisore contabile. A 29 anni e per due mandati è stato sindaco del suo paese d’origine e poi eletto alla Camera per la prima volta nel 1996 e deputato poi per sette legislature consecutive.

E’, infatti, a Montecitorio come deputato ininterrottamente da 26 anni. E’ stato due volte presidente della commissione Bilancio (2001-2006 e 2008-2013). Nel governo giallo-verde ha ricoperto il delicato ruolo di sottosegretario alla presidenza del consiglio (2018-19), con l’esecutivo Draghi è stato ministro dello sviluppo economico. E’ considerato il mediatore che ha favorito la svolta del leader della Lega alla svolta europeista. Ha sempre smentito voci di dissidi con Salvini. Ricorrendo alla metafora del calcio ha spesso dichiarato riferendosi proprio al suo rapporto con il leder del Carroccio: “Senza attaccanti non fai gol, io ho sempre detto che mi consideravo un po’ il Pirlo della situazione, che è uno che magari si vedeva poco ma era importante“.

Un uomo forte che ha sempre portato avanti le proprie convinzioni, nel settembre 2020 ha deciso di votare convintamente “no” al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, andando contro alla linea del partito. Di lui si sa che ha una moglie e una figlia, cattolico praticante, ma non ha mai messo in piazza la sua vita privata. Ha due grandi passioni. La prima è il lago di Varese dove ha casa, radici e a suo dire “splendidi ricordi”. E proprio nel maggio 2019 rispondeva così a chi gli chiedeva se ci sarebbe stato fino alla fine della legislatura: “Penso di no, ho il sogno di andare su un lago a fare il pescatore“. L’altra passione è il Southampton, squadra di calcio inglese della Premier League che Giorgetti tifa da quando era bambino e che, quando può, segue anche dal vivo.

