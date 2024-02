Gigliola Cinquetti, stasera ospite nella finale di Sanremo 2024, è un simbolo della musica italiana: oltre a essere stata una pioniera per molte giovani artiste, ha segnato un’era e raggiunto risultati straordinari. La sua presenza sulle scene musicali si è estesa a livello globale, con singoli distribuiti in oltre 120 paesi, tradotti in otto lingue e venduti in più di 15 milioni di copie, molte delle quali in Europa. Un raro esempio di artista italiano capace di entrare nelle classifiche nel Regno Unito. La sua carriera ha visto la vittoria in due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1964 e nel 1966, con un trionfo anche all’Eurovision durante la prima vittoria con la celebre canzone ‘Non ho l’età’. Aveva solo 16 anni quando vinse per la prima volta la kermesse musicale: sono passati 60 anni da quel giorno, e oggi potrà festeggiare la ricorrenza sul palco dell’Ariston.

Chi è Gigliola Cinquetti ospite della finale di Sanremo

Nata a Verona 76 anni fa, Gigliola Cinquetti ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica e il canto dall’età di 15 anni, attirando l’attenzione internazionale nonostante la poca esperienza. Oltre alla sua carriera musicale, è appassionata di arte, distinguendosi come abile disegnatrice e pittrice. Ha spesso realizzato le copertine dei suoi album e contribuito come illustratrice per alcuni libri. Ha partecipato a 12 edizioni del Festival di Sanremo e ha ricevuto il premio Giulietta alla Donna in riconoscimento della sua carriera.

Chi è Luciano Teodori, il marito di Gigliola Cinquetti

La sua vita personale è intrecciata con quella del giornalista Luciano Teodori, con il quale è sposata da molti anni. Luciano, nato a Tivoli nel 1950, è un giornalista e reporter schivo e riservato. La loro unione, iniziata alla fine degli anni ’70, è stata celebrata con una cerimonia segreta e senza ricevimento, dimostrando la loro preferenza per la privacy. Dopo il matrimonio, Gigliola ha temporaneamente interrotto la sua carriera, dedicandosi successivamente al giornalismo e alla conduzione televisiva. Contrariamente a molte personalità pubbliche, Luciano ha evitato i social media e ha scelto di mantenere la sua vita personale lontana dai riflettori, in sintonia con la discrezione della moglie. La coppia ha due figli, Giovanni e Costantino, nati nel 1980 e nel 1984. Entrambi i figli hanno partecipato alla seconda edizione di Pechino Express come “I Figli di” raggiungendo il quarto posto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco