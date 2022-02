Laura Pausini e Paolo Carta sono una coppia 24 ore su 24. Sul palco e nella vita di tutti i giorni. La cantante, super ospite questa sera al Festival di Sanremo, alla seconda serata della 72esima edizione. E con lei ci sarà lui, che tra le tante altre cose è anche il chitarrista della sua band. La coppia ha avuto una figlia, che si chiama Paola, nata nel 2013.

Carta è nato nel 1964 a Roma. È chitarrista e produttore musicale. Ha studiato per tanti anni chitarra classica. La svolta nella sua carriera è arrivata quando ha sostituito il chitarrista del gruppo Il Banco del Mutuo Soccorso. Con la band progressive è partito anche per un tour. Carta ha collaborato anche con Adriano Celentano ed Eros Ramazzotti e a livello internazionale con Whitney Houston e Lionel Richie.

Ha pubblicato, con l’etichetta Teen Five Records, il suo primo album Domande. Il suo secondo lavoro è arrivato nel 1997, per Sony Music Entertainment, dal titolo omonimo. All’Ariston è stato sia come concorrente che come direttore d’orchestra e come membro dell’orchestra stessa. Ha scritto per Marco Carta il brano La Forza Mia con il quale il cantante ha trionfato a Sanremo nell’edizione del 2009.

Prima di incontrare Laura Pausini Carta era stato sposato e aveva avuto tre figli con un’altra donna, Rebecca Galli. Il divorzio è diventato ufficiale soltanto nel 2012. L’incontro con Pausini nel 2005. E dell’artista è diventato anche produttore oltre che chitarrista. Prima di Carta, la cantante aveva avuto relazioni con gli agenti Alfredo Cerruti jr. e con Gabriele Parisi.

“Non pensavo – ha raccontato a Io donna – che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro”.

La loro relazione è stata al centro del gossip quanto al Grande Fratello Vip Alda D’Eusanio lasciò intendere che Carta avesse degli atteggiamenti violenti verso la cantante. Dopo la querela della coppia la giornalista era stata espulsa con effetto immediato dalla casa del reality show. D’Eusanio si era poi scusata per le sue parole con i due.

