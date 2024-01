Jessica Morlacchi è tornata in tv, a “La volta buona” il programma di Caterina Balivo. La cantante, già partecipante a “Tale e Quale Show” ha scherzato con la conduttrice. “Spieghiamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo” ha detto Morlacchi tra le risate e gli applausi dello studio.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Elisa Giorgia Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio 1987. Diventa famosa giovanissima nel 2001 con la sua band, i Gazosa, di cui era la voce. Dopo lo scioglimento del gruppo, formato da adolescenti, Morlacchi continua l’attività musicale da solista. Partecipa a diverse competizioni musicali televisive e ha pubblicato il suo primo EP da solista: “Amo il sole”.

La molestia di Memo Remigi su Morlacchi

Il 22 ottobre 2022 il presentatore Memo Remigi viene rimosso dal cast di ‘Oggi è un altro giorno’ per aver palpeggiato proprio Jessica Morlacchi, in diretta durante la puntata del giorno precedente. Il presentatore ha fatto scivolare una mano sulla natica di Morlacchi. Per questo motivo Remigi viene licenziato e rimosso anche da Propaganda Live.

Chi è l’ex fidanzato di Jessica Morlacchi, Davide

L’ex fidanzato di Jessica Morlacchi è Davide, pasticcere e cioccolatiere. Durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ nell’allora settembre del 2021, disse di essere “molto innamorato”. “Ma ho conquistato soprattutto la famiglia di Jessica con i dolci. Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi, per capirla ho bisogno di un suo sguardo non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa», aveva raccontato il ragazzo. Jessica – che lo definì “buonissimo e con un animo dolcissimo” – e Davide si sono separati nel 2022.

