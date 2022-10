Il dettaglio della mano di Memo Remigi che scivolava un po’ troppo in basso verso il fondoschiena di Jessica Morlacchi non è sfuggita al popolo dei social. E in poche ore il video della “palpata” in diretta a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 è diventato virale facendo scoppiare la bufera sul cantante 83enne che è stato allontanato dal programma. “Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo”. Così la conduttrice Serena Bortone aprendo il programma, ha comunicato la decisione presa. Poi sono arrivate le scuse di Remigi.

“In relazione a quanto comunicato dalla conduttrice Serena Bortone nella puntata odierna di ‘Oggi è un altro giorno’ ritengo necessario rispondere quanto segue – ha scritto Memo Remigi in un post su Facebook – Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in RAI per gran parte della mia carriera e conosco bene l’animus e i valori di questa grande Azienda”.

“Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro – ha continuato nel post – La mia storia, nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni. Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma. Concludo rinnovando le mie scuse alla cara Jessica Morlacchi e a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto“.

Venerdì 21 ottobre, alle 14, Serena Bortone aveva aperto il collegamento dallo studio di ‘Oggi è un altro giorno’ per fare il consueto lancio con il cast degli “affetti stabili” sui temi della puntata. Le telecamere hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedevano Memo Remigi e Jessica Morlacchi. All’occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del cantautore, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena di quest’ultima, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano e rimettendogliela a posto. Remigi ha preso le distanze dalle accuse in un’intervista a Fanpage definendolo un “gesto involontario” perché cercava di sistemare il microfono alla cantante che era caduto dalla cintura. Per l’84enne si è trattato di un fraintendimento perché “scherzando gli ho dato una pacchetta sul sedere” ma non aveva intenzione di molestarla.

Intanto “la Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma ‘Oggi è un altro giorno’”. Così in una nota Viale Mazzini comunica ufficialmente l’estromissione del cantante dal cast del programma pomeridiano di Rai1. “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda – prosegue la Rai – la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme“, conclude.

