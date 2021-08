Barbara d’Urso è pronta ad andare in onda, in diretta, in televisione insomma fino al 2050. Lo ha raccontato in una lunga intervista a Candida Morvillo a Il Corriere della Sera in cui ha ricordato la sua infanzia, la maturità, il successo, lo stigma del trash sulle sue trasmissioni. “Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me, che mi attaccano a prescindere chissà perché. Esistono diversi generi di tv. A Live Non è La d’Urso sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l’ex premier, i politici, i ministri più importanti”.

Maria Carmela d’Urso ha 64 anni, è nata a Napoli. A 11 anni la sua vita cambia dopo la morte della madre. “Vivevo in una casa meravigliosa, avevo tutto, poi, io ho sette anni e mamma si mette a letto. Ogni tanto, si alzava, poi, sempre meno. Le sue braccia erano sempre più nere, per le flebo. Io e i miei fratelli ancora abbiamo la fobia degli aghi. È morta che Alessandro aveva 3 anni, Daniela 7, io 11. Nessuno ci ha detto perché venivano tanti medici”.

A 18 anni – dopo che il padre avvocato, uomo severo, si è risposato, e dopo l’arrivo di altri tre fratelli – scappa di casa e va a Milano. Parte con 15mila lire in tasca, comincia a fare la modella, il padre non le parla per quattro anni. D’Urso debutta in televisione in Goal, nel 1977, a Telemilano, prima tv di Silvio Berlusconi. Una carriera in costante ascesa fino a tre programmi su Canale 5 – che dalla prossima stagione passeranno a due, con Pomeriggio 5 e una prima serata di intrattenimento sulla quale c’è grande riserbo.

“Mi sentivo forte perché ce la facevo da sola. Avrei potuto facilmente fare la bella vita, accettare compromessi, ma l’educazione rigida era dentro di me. Non ho neanche mai dato un bacio in bocca a uno per lavorare”, ha spiegato. E di gossip, sul suo conto, ne è stato fatto e pure parecchio: da Vasco Rossi – che le avrebbe dedicato Incredibile Romantica e per alcuni anche Albachiara, scritta però troppo tempo prima – a Miguel Bosé a Memo Remigi al suo “seno che parla” com’è stato definito dal regista spagnolo Pedro Almodovar.

D’Urso ha avuto due figli, Gianmauro ed Emanuele, dal produttore cinematografico Mauro Berardi dal quale si è separata nel 1993. Ha sposato e divorziato nel 2008 il ballerino Michele Carfora. Oggi “c’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova“.

