Balzata alle cronache come vittima della “palpata” di Remo Remigi in diretta su Rai 1, Jessica Morlacchi è diventata famosa nel 2001 come leader del gruppo dei Gazosa, giovane boy band famosa per il tormentone “Www.mipiacitu”. Jessica Morlacchi si è avvicinata piccolissima alla musica, iniziando a studiare il basso a 7 anni. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi show televisivi.

Il suo esordio nella musica inizia nel 1998 con la band “Eta Beta”, come l’alieno dei fumetti che poi dopo qualche anno diventeranno i Gazosa. Nel 2001 il gruppo vince il Festival di Sanremo per la categoria nuove proposte con il brano “Stai con me (Forever)”. Ma il vero successo arriva con il tormentone estivo Www.mipiacitu. Nel 2002 partecipano nuovamente al Festival di Sanremo, questa volta con il brano “Ogni giorno di più”. Nel 2003 Morlacchi lascia il gruppo e intraprende la carriera da solista.

Al Festival di Sanremo nel 2005, quando si esibisce in coppia con Marco Masini nella serata dedicata ai duetti. Un anno più tardi pubblica il suo primo singolo, dal titolo “Un bacio senza fine”, seguito nel 2007 dal brano “Pensieri Timidi”. Poi per diversi anni è sparita dai radar. Nel 2019 confessa che dopo il successo da adolescente con i Gazosa ha affrontato per 12 anni la depressione. Ne ha parlato proprio nel salotto di “Oggi è un altro giorno”: “All’età di 16 anni ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, che mi hanno rovinato la vita, perché io semplicemente non uscivo più di casa. Ho iniziato a soffrire anche di agorafobia, non potevo stare negli spazi aperti ed era diventato impossibile vivere. Chiaro che poi subentra anche la depressione, perché non sai più come vivere, specie se sei una ragazza così giovane”, ha raccontato.

Tornerà in pubblico ma questa volta in programmi televisivi. Nel 2013 è a “The Voice of Italy”, ma viene eliminata al Live Show; nel 2019 ci riprova con il programma “Ora o mai più” e arriva seconda con la canzone “Senza ali e senza cielo” e sempre in quello stesso anno partecipa alla nona edizione di “Tale e quale show”, mentre dal 2020 è presenza fissa nel cast del varietà pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro