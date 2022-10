“Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo”. Così la conduttrice Serena Bortone aprendo il programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1 ha confermato che il cantante è stato allontanato dal programma. Il motivo? Avrebbe “palpeggiato” in diretta Jessica Morlacchi, cantante, in passato conosciuta come la leader dei Gazosa. “Palpeggiamento”, rimbalzato sui social e aspramente criticato, e così è scoppiata la bufera.

“Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”, ha continuato Bortone. Sui social in tanti hanno gridato alla “molestia” ed è scattata la bufera. Le immagini sono state postate al rallentatore da alcuni utenti facendo esplodere il caso, e ieri da Striscia la Notizia.

Il caso della “palpata” in diretta tv

Venerdì 21 ottobre, alle 14, Serena Bortone aveva aperto il collegamento dallo studio di ‘Oggi è un altro giorno’ per fare il consueto lancio con il cast degli “affetti stabili” sui temi della puntata. Le telecamere hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedevano Memo Remigi e Jessica Morlacchi. All’occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del cantautore, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena di quest’ultima, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano e rimettendogliela a posto. Remigi ha preso le distanze dalle accuse in un’intervista a Fanpage definendolo un “gesto involontario” perché cercava di sistemare il microfono alla cantante che era caduto dalla cintura. Per l’84enne si è trattato di un fraintendimento perché “scherzando gli ho dato una pacchetta sul sedere” ma non aveva intenzione di molestarla.

Intanto, secondo quanto riportato da AdnKronos, “la Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma ‘Oggi è un altro giorno'”. Così in una nota Viale Mazzini comunica ufficialmente l’estromissione del cantante dal cast del programma pomeridiano di Rai1. “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda – prosegue la Rai – la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme“, conclude.

Chi è Memo Remigi

Memo Remigi è un cantante nato a Erba, provincia di Como il 27 maggio 1938. Il suo nome di battesimo è Emidio ma per tutti è Memo, diventato famoso per canzoni come “Innamorati a Milano”, colonna sonora di tanti amori italiani. La sua carriera musicale inizia negli anni 60. Il primo successo arriva con il festival della canzone di Liegi”, poi il primo 45 giri e la partecipazione a “Un disco per l’estate” proprio con “Innamorati a Milano”. Nell’87 partecipa al festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone “Dove credi di andare”. Alla fine degli anni ’70 approda in Tv come conduttore e in radio. Dal 1996 è sposato con Lucia dalla cui relazione è nato il figlio Stefano che lo ha reso nonno di 4 nipoti. In passato è balzata alle cronache una sua relazione con una 20enne Barbara D’Urso. Ora torna alle cronache per la bufera che si è abbattuta su di lui.

