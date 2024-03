Un finale ad alta tensione, quella tensione che non vorremmo mai vedere. Joseph Rossetti, alias Josh Carter Rossetti si è reso protagonista di una scena becera e degna dei ‘peggiori bar di Caracas’. La furia incontenibile del fratello di Greta sarebbe scattata per un commento poco gradito alla sua amata Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese.

Il Josh furioso se la prende con tutti e spintona anche Monia La Ferrera

Grida, pugni contro il muro e spintoni a tutti coloro che hanno provato a contenere la rabbia di Josh. Leso nell’onore e nell’orgoglio per un “Brava, brava, brava” detto da Massimiliano Varrese a Monia La Ferrera dopo la finale del Grande Fratello.

Joseph Rossetti, in arte Josh Carter, è il fratello di Greta, concorrente del Grande Fratello. Personaggio conosciuto nel settore musicale, è un artista emergente nel mondo del reggaeton: nel dicembre 2023 ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Filler. Nato nell’ottobre del 1997 a Milano, lo scorso dicembre criticò Mirko Brunetti per il comportamento adottato nei confronti della sorella Greta alla quale è molto legato.

Il suo percorso artistico è iniziato in giovane età: ha sviluppato le sue idee artistiche lavorando con producer del calibro di Yung Snapp e Andry The Hitmaker. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo singolo Urban/Latin prodotto da Yung Snapp. L’ultimo brano pubblicato risale allo scorso dicembre: si chiama Filler e vede la sorella Greta protagonista del videoclip ufficiale.

Il video del fratellone di Greta che scalpita fuori dalla macchina di Varrese

In un video che circola in rete si vede il fratello di Greta furioso. si vedono alcuni concorrenti che tentano di frenare Rossetti a fatica, persino un ex atleta come Marco Maddaloni appare in difficoltà nel bloccare il ragazzo inferocito e nemmeno i tentativi di Greta, sua sorella, sono andati a buon fine. Addirittura nella concitazione Josh avrebbe spintonato la stessa Monia. Per fortuna però lui e Varrese non sono venuti a contatto.

Stefano Miele spiega cosa è successo tra Josh e Massimiliano Varrese

A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Stefano Miele in una diretta social poco dopo, in cui ha ricostruito un po’ la vicenda commentando con un “non c’è giustificazione a tutto questo”. Varrese non avrebbe affatto preso bene la notizia della relazione tra Rossetti e Monia La Ferrera, sua ex.

Una relazione della quale Varrese sarebbe venuto a conoscenza solo stanotte e iniziata peraltro a febbraio, poco dopo che La Ferrera era stata nella Casa per qualche settimana, alternando nei rapporti con Massimo riavvicinamenti e nuove screzi. Scoperta “la novità” Varrese si sarebbe rivolto a Monia dicendole “brava, brava, brava” in tono di scherno. E a questo punto Josh avrebbe perso le staffe.

