Tra le tentatrici di Temptation Island 2024 c’è anche Julia Roccuzzo, 27 anni, originaria di Cuneo, passata alle cronache per una professione fuori dal comune: si occupa dell’allevamento di rettili, in particolare serpenti.

Alta 1,75 m, con occhi castano-verdi e un fisico invidiabile, Julia è nata a Enna, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Calascibetta, un piccolo paese siciliano dove vivono tuttora i suoi genitori. Circa otto anni fa, ha deciso di lasciare la sua amata Sicilia per trasferirsi in Piemonte, alla ricerca di nuove opportunità professionali. Nonostante il cambiamento, Calascibetta resta un luogo speciale per Julia, che torna spesso a trovare la famiglia. I suoi genitori, con grande orgoglio, hanno dichiarato: “Siamo fieri di Julia. Ha avuto il coraggio di partire per realizzare i suoi sogni, e le auguriamo il meglio affinché possa realizzare ogni suo desiderio”.

La passione per i rettili e il lavoro come broker

Oltre alla sua passione per i rettili, Julia lavora come broker nel settore automobilistico ed è anche una modella e bodybuilder a livello competitivo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti nei concorsi di fitness femminile, dimostrando dedizione e costanza. Dal punto di vista caratteriale, si descrive come una persona solare e comunicativa, capace di mettere a proprio agio chiunque incontri.

Temptation Island, Julia e il ballo con Valerio

E poi, tra le passioni di Julia c’è anche quella per il ballo. Lo ha mostrato nella seconda puntata di Temptation Island dando prova di un ottimo senso del ritmo muovendosi in modo passionale con Valerio. Con la promessa poi di vedersi a Brindisi.

