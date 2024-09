Tra le protagoniste della nuova edizione di Temptation Island 2024 c’è anche Valery Coda, affascinante 24enne di Torino e designer di moda di professione.

Le passioni di Valery Coda

Dopo aver conseguito la laurea in textile and fashion design presso lo IAAD di Torino nel 2021, Valery ha deciso di lanciarsi nel mondo imprenditoriale fondando il suo marchio di abbigliamento. Con questo progetto, si dedica alla creazione di abiti su misura pensati per rispondere ai desideri delle donne, offrendo capi unici e personalizzati da oltre un anno.

Valery si descrive come una sognatrice curiosa, con una grande varietà di interessi. Oltre alla moda, ama suonare il pianoforte, dipingere e cimentarsi nell’arte della ceramica. Nutre anche una forte passione per l’astronomia, e spesso passa il tempo ad osservare le stelle con il suo telescopio.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island

Gli obiettivi

Il suo percorso professionale l’ha aiutata a perfezionare le sue capacità come designer, permettendole di capire meglio le necessità delle donne che scelgono i suoi capi. L’essenza del suo brand si basa sui principi di esclusività e unicità. Anche se il marchio sta crescendo, Valery continua a produrre un numero limitato di capi per ogni modello, focalizzandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, evitando di seguire la strada della moda a basso costo.

Chi sono i tentatori di Temptation Island

Il passato a Uomini e Donne

Oltre alla moda, Valery coltiva il sogno di affermarsi come starlette, puntando sulla sua bellezza mediterranea e sulle opportunità offerte dai programmi di Maria De Filippi, che in passato hanno spesso lanciato volti nuovi nel mondo dello spettacolo. Prima di approdare a Temptation Island, Valery ha partecipato a Uomini e Donne nella passata stagione, dove ha cercato di conquistare Daniele Paudice, contendendosi il suo cuore con Marika Abbonato e Gaia Gigli, quest’ultima poi scelta da Daniele. Durante il programma, Valery non ha esitato a confrontarsi con le sue rivali e con lo stesso Daniele, dimostrando il suo carattere determinato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco