Tra le sette coppie della seconda edizione di Temptation Island 2024 c’è anche quella aretina formata da Mirco Rossi e Giulia Duranti. Dopo una prima puntata interlocutoria, lei, la coppia entra attivamente nel gioco del reality nella seconda.

Giulia: “Lui mi cacciava di casa ma io ritorno sempre”

Giulia Duranti e la relazione con Mirco Rossi

La ragazza ha 30 anni ed è fidanzata da nove, mentre convive con il suo ragazzo da tre. Un periodo sotto lo stesso tetto però che non è stato sempre rosa e fiori. Se in un primo momento Giulia si è occupata della casa di Mirco come fosse la sua, i vari litigi tra i due in una relazione da ‘tira e molla’ hanno portato Mirco a prendere la decisione di allontanarla per qualche tempo: “A volte mi ha mandato via di casa per giorni senza nemmeno cercami, poi sono io che torno a casa”. È stata lei a scrivere a Temptation Island notando un cambiamento nel ragazzo da quanto è scattata la convivenza.

Temptation Island, chi è e cosa fa Giulia Duranti

Giulia Duranti ha un e-commerce di gioiello in argento. Qualche anno fa, quando aveva 25 anni, Giulia Duranti ha preso parte, v’intendo, ad un noto concorso di bellezza toscano, “Miss Sorriso Toscana” in una serata del Village Esperidi di Marina di Bibbona (Livorno), una delle tappe di avvicinamento a Miss Toscana. La concorrente di Temptation Island avrebbe poi finito il concorso di bellezza nazionale rientrando tra le 187 pre-finaliste.

