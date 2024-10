Sono le telecamere nascoste a riprendere quanto accaduto tra la tentatrice Alessia e Mirco nella penultima puntata della seconda edizione 2024 di Temptation Island. Già nella quinta puntata la relazione tra il 31enne e la fidanzata Giulia sembrava arrivata al capolinea. Quest’ultima, infastidita dal comportamento del ragazzo per il feeling con la sua nuova conoscenza aveva prima richiesto il falò di confronto, ricevendo un secco ‘no‘ dal fidanzato. Poi si era arresa alla sua volontà.

“Vuole tempo per capire, ma non gli darò venti giorni” aveva detto Giulia confessandosi con il tentatore Bruno. Nel villaggio dei fidanzati però Mirco, negli stessi istanti, dopo aver comunicato il rifiuto di terminare anzitempo la sua esperienza nell’isola al messaggero Filippo Bisciglia, aveva già organizzato un weekend romantico con la tentatrice Alessia: “Ha richiesto il falò e ho rifiutato. Senti… Si farà una giornata fuori domani? Però stasera si va a dormire fuori, separati”, ricevendo indisposta un sì, assieme ad un “Sono contenta. Sono contenta che hai scelto di goderti il tempo qua”.

E così i due sono partiti, destinazione un resort vicino. Un brindisi, poi tutti nelle rispettive stanze per riposare in vista del giorno seguente da passare in barca. Ma è proprio durante la notte che le telecamere nascoste – riprendendo il giardino delle dependance numero 14 e 15 – mostrano la tentatrice Alessia scavalcare il i divisori e avvicinarsi alla finestra di Mirco, superando le piante che separavano i due giardini. L’orologio segna le due di notte. Lei bussa alla finestra e lì trova Mirco pronto ad aprirle. Il montaggio video si interrompe bruscamente davanti ad una tenda che oscura il vetro della porta-finestra. Starà a Mirco confessare o meno alla fidanzata Giulia quanto accaduto, ma quest’ultima intanto, alla visione di nuove clip, decide di tornare sui suoi passi e chiedere un altro falò di confronto. È in particolare la notte passata interamente abbracciati in spiaggia, precedente all’uscita nel resort, a far scattare la richiesta che costringe Filippo Bisciglia, a bordo di un motoscafo, a interrompere bruscamente il weekend di Mirco per comunicargli il secondo richiamo. Dopo nove anni di relazione il rapporto sembra ormai agli sgoccioli.

