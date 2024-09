È Alessia Sagripanti, 25 anni di Portosangiorgio, un piccolo Paese delle Marche una delle tentatrici della corrente edizione Temptation Island, già entrata nel vivo del reality nelle prime puntate. Al programma la ragazza si racconta, parlando delle sue passioni e descrivendo il suo carattere. Lavora come hostess di eventi ed ama viaggiare il più possibile, stare a contatto con la natura.

Alessia Sagripanti, il caratteraccio

Alessia è sportiva, ama praticare moltissimi sport e anche se attualmente dedicata parte del suo tempo libero alla palestra, ha praticato pallavolo e ginnastica ritmica, attività che ha abbandonato perché da piccola aveva un carattere abbastanza ribelle, “un caratteraccio”. Si descrive come una persona molto decisa, che fa sempre di testa sua, diretta, vera, e in grado di ascoltare senza giudicare. Alessia fa fatica ad immaginare il futuro: “Mi concentro sul presente, però mi piace pensarmi come una donna realizzata e con una famiglia tutta mia”.

