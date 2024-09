L’edizione di Temptation Island autunnale, iniziata lo scorso martedì, sta già decollando come ascolti e reazioni sui social. Una delle coppie più discusse, nel reality condotto da Filippo Bisciglia, è quella di Federica e Alfonso a causa della gelosia del ragazzo. A entrare nelle dinamiche tra i due ci ha pensato il single e tentatore Stefano Tediosi.

Chi è Stefano Tediosi, tentatore di Temptation Island

Stefano ha 32 anni e vive a Milano, dove lavora nella ristorazione, in un bar più precisamente. Nel suo video di presentazione dice di amare lo sport, il viaggiare e girare il mondo. Tra tutti i posti visitati ce n’è uno che gli è rimasto nel cuore: “Ho girato un po’ ma il posto in cui mi piace più andare è Ibiza“. Alla domanda su cosa gli piacesse di lui, comincia a elencare alcune caratteristiche: “Il carisma, sono solare, empatico, intraprendente”. “Cosa piace di me agli altri? Forse la mia intraprendenza, non riesco a stare fermo, mi piace ridere e scherzare tutto il giorno, sono l’anima della festa”, ha aggiunto. Tra dieci anni si vede con una famiglia e spera di avere dei figli, di essersi realizzato a livello lavorativo tanto da poter aprire un’attività.

Stefano, il single vicino a Federica e il bacio sulla guancia

Stefano, soprattutto durante la prima puntata di Temptation Island, si è avvicinato molto a Federica. Scherzi, abbracci, carezze, chiacchierate. Nessun contatto particolarmente “proibito” ma un’affinità che è sembrata crescere immagine dopo immagine tra i due. Come dimostrato dal bacio sulla guancia che il 32enne è riuscito a farsi dare dalla fidanzata di Alfonso. “Si vede che qui sei felice“, ha poi detto a Federica, sottolineando come le nuove esperienze di vita fatte dalla 20enne avessero avuto un effetto su di lei.

