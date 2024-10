A Temptation Island La situazione tra Millie e Michele non è affatto delle migliori. La ragazza si sta lasciando andare a un flirt spudorato con il single Alex Sartirana, un trentatreenne di Rho, in provincia di Milano, che gestisce l’amministrazione della carrozzeria di famiglia e ha una forte passione per le auto che ripara. Durante questo periodo, Millie non ha esitato a sottolineare tutte le mancanze del suo fidanzato. Dal canto suo, Michele non si è trattenuto nel dire che Millie non è e non sarà mai la donna con cui si immagina all’altare o a costruire una famiglia.

Ma è soprattutto la crescente complicità tra Millie e Alex a scatenare la gelosia di Michele, che nell’ultima puntata ha cominciato a mostrare i segni di un’insofferenza sempre più evidente. Il ragazzo si è poi sfogato, confermando il suo pensiero: una donna come Millie non potrà mai essere la sua compagna per la vita.

La frustrazione

In preda alla frustrazione, Michele ha espresso chiaramente il suo disappunto: “La vedo scema. Sono venuto qui per fare una figuraccia. Sei venuta qua per cercarti un altro ragazzo o per farmi vedere che posso vivere senza di te?”. Ma prima di prendere decisioni drastiche, ha scelto di vedere fino a che punto possa spingersi questa situazione. Il riferimento è anche all’ultimo video che ha visto in cui Alex la avvolge in un asciugamento rosa e le bacia il collo, cercando di raggiungere le labbra ma incontrando la resistenza di Millie che ammette: “Sento un po’ d’ansia”. Un tentativo che stando alle anticipazioni anche nella quinta puntata cercherà di riproporre.

Il futuro di Millie e Alex

La tensione cresce, e per Millie, esuberante e sicura di sé, il rischio di un finale amaro è sempre più concreto. Michele non manca di ricordarle quanto sia distante dall’idea della compagna ideale: i suoi abiti provocanti, il desiderio di attirare sempre l’attenzione maschile e il costante imbarazzo che gli provoca lo stanno portando a concludere che non c’è futuro per loro.

