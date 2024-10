È la penultima puntata della seconda stagione del 2024, ma per le coppie rimaste sull’isola delle tentazioni è già tempo di verdetti. Temptation Island è pronto alle battute finali e la sesta puntata riprenderà dalla missione di Filippo Bisciglia, impegnato a bordo di uno motoscafo per avvertire Mirco – in esterna con la tentatrice Alessia – della decisione della sua fidanzata Giulia: richiedere il secondo falò di confronto. Quella formata dai due toscani è una delle quattro coppie rimaste in gara, assieme a Millie e Michele, Federica e Alfonso e Titty e Antonio, e dopo aver detto addio – la settimana scorsa – ad Anna e Alfred (che ha baciato la tentatrice Sofia) e a Diandra e Valerio (prima usciti separati e poi con un colpo di scena a seguito di una lettera di scuse da parte sua di nuovo uniti), il programma si prepara a salutare nuove coppie.

Temptation Island, il falò di confronto tra Giulia e Mirco

Gli occhi sono puntati tutti su Giulia e Mirco. Da parte della ragazza è arrivato un ultimatum: “O viene, o me ne vado”. La fidanzata non ha digerito il comportamento del ragazzo con la tentatrice. I due hanno dormito in spiaggia insieme, e il trentunenne appare sempre più preso dalla nuova frequentazione, ma al momento della richiesta del falò Giulia non aveva ancora preso visione della notte in esterna passata con Alessia. Nonostante i due abbiano dormito in stanze separate, le telecamere hanno mostrato la tentatrice entrare a tarda notte in quella di Mirco scavalcando le piante che separavano i due giardini. “Un confronto dal finale incerto”, si preannuncia.

Titty perde Antonio, Alfonso aspetta Federica

E poi c’è la storia tra Federica e Alfonso: i due si stanno allontanando, lei si sta divertendo sempre più nel villaggio con il tentatore Stefano, mentre lui – seppur a ritmo rallentato – prova ad aprirsi con Silvy. Crisi anche per Millie e Michele, con la prima che non sembra pensare al suo fidanzato più di tanto. Nervi sempre più tesi per Titty, che sembra aver ormai perso definitivamente Antonio.

Temptation Island in onda stasera la penultima puntata