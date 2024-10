Una notte passata insieme dormendo sulla sdraio in spiaggia. Il risveglio del concorrente di Temptation Island Mirco e della sua tentatrice Alessia avviene alla prima luce del sole dopo un’intera notte passata a dormire insieme, abbracciati, in riva al mare. Solo due felpe e una coperta a ripararli dal freddo, dopo che semplici abbracci in tarda notte si sono trasformati in un momento d’intimità importante, a cui Giulia – la fidanzata di Mirco – ha assistito in video.

Mirco e Alessia dormono insieme in spiaggia

“Ma quando ti svegli non ti senti una faccia di m..?”, dice Giulia commentando il volto di Mirco abbracciato ad Alessia al mattino presto. Forse stavolta la vicinanza tra i due è andata oltre, e non sarà l’unico momento di vicinanza che la quinta puntata di Temptation Island è pronta a mostrare. D’altronde Mirco lo aveva detto nei precedenti appuntamenti: “Quello che sto sentendo ora… è un po’ di confusione”. Lo aveva confidato alla stessa tentatrice, aggiungendo scherzando che la colpa era la sua e che forse doveva cambiare ragazza con cui confidarsi. I due hanno passato tantissimo tempo insieme aprendosi e ascoltandosi a vicenda nelle proprie prospettive amorose. “Come faccio a non guardarti?”, ha detto Mirco ad Alessia.

In un momento con gli altri ragazzi del gruppo Mirco aveva ammesso di avere “Tante difficoltà” e che Alessia, con cui si avvicinava sempre più fisicamente lo stava “prendendo parecchio di testa”. “Di fisico? Che gli vuoi dire? È una bella ragazza”, aveva poi aggiunto.

Le confessioni di Mirco alle telecamere, voleva un figliolo

Sono nove anni che Mirco (31 anni) e Alessia (30) sono fidanzati. Il ragazzo però è sempre stato sincero sul suo comportamento. E alle telecamere aveva confessato: “Se lei non cambia caratterialmente dubito sia quella che faccia per me. Mi sento tanto infelice perché a quest’ora avrei preferito essere in un posto con lei e con un figliolo”.

Giulia: “Lui mi cacciava di casa ma io ritorno sempre”

Mirco è sempre più lontano da Giulia

Mirco racconta che era un anno e mezzo che non si sentiva più bene con sé stesso che Giulia lo aveva sminuito continuamente anche con la famiglia. “Arriva un punto che crolli, e io alla fine sono crollato – ha detto. Ma io vorrei risolvere con lei, perché sono stati anni bellissimi”. E ancora: “Io non ho ricevuto le attenzioni”. Anche Giulia parla di mancanze e racconta il suo trentesimo compleanno quando tra i due c’era stato un litigio: “Non ho una foto con lui quella sera, non si è alzato e non mi ha fato un bacio. Per me era un’attenzione. Non mi propone di fare un weekend insieme, di fare qualche giorno insieme da qualche parte”. Stavolta la decisione sembra spettare a Giulia, che puntata dopo puntata osserva il suo fidanzato sempre più lontano da lei.

