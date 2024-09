C’è ancora un vestito al centro della polemica tra Federica e Alfonso. Otto anni di relazione, iniziata quando lei aveva solo 12 anni e lui ben cinque in più. Il vestiti più eleganti sono infatti tra le tante cose che ‘non le sono state permesse’ dal fidanzato assieme ai costumi più sgambati. Divieti di cui ora si pente: “Tante cose non le ho fatte”, ha raccontato la 20enne. La maggior parte con le amiche: passare del tempo tra ragazze, le uscite, fare una vacanza. L’unica volta in cui si è allontanata da lui è stata per fare un corso a Roma, ma Alfonso si è presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei.

Federica e Stefano a Temptation Island

Sembra che nella tredicesima stagione di Temptation Island la componente della ‘coppia tossica’, con lui che reprime la volontà di sfiorire di lei, sia proprio quella tra Federica e Alfonso, e sul loro rapporto gioca il tentatore Stefano che prima la prende in braccio e poi la accompagna a provare qualche nuovo abito: “Wow, con questo ti guarderei tutto il giorno”. Ora Alfonso sembra far fatica a contenersi tanto da dire “Ho sbagliato e l’ammetto”

Gli sfoghi di Federica

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, la coppia di Federica e Alfonso è stata una delle protagonisti. Soprattutto per gli sfoghi della ragazza, consolata dalle altre fidanzate nel villaggio, riguardo la gelosia di lui. Sfoghi che hanno portato Federica anche a piangere: “Se litighiamo non posso chiamare nessuno, a causa sua non ho amiche. Posso parlare solo con lui o con mia madre. Mi faceva sentire in colpa anche se uscivo per lavoro”. Uno dei discorsi fissi è sui costumi da bagno, che Alfonso non vuole che si metta liberamente, tanto da costringere Federica a indossarli di nascosto. “Mi ha sempre fatto comprare dei costumi da nonna e adesso di nascosto li ho presi un po’ diversi. Mi sono svegliata“. Una mossa che non è piaciuta ad Alfonso che ha commentato: “Vuole farmi arrabbiare e innervosire”.

